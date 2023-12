Kaleidoskop 2023: Kabar Duka 5 Bintang Drakor Meninggal, Terbaru Kematian Tragis Lee Sun Kyun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak hanya memberikan kegembiraan melalui drama, industri hiburan Korea juga berduka karena beberapa bintang drama Korea atau drakor meninggal pada 2023. Kabar duka dari para selebritas drakor ini menyelimuti kesedihan para penggemar di seluruh dunia. Berikut adalah daftar bintang drakor yang meninggal tahun ini:

1. Jung Chae Yul

Pada 11 April 2023, aktris Jung Chae Yul meninggal dunia ketika berusia 26 tahun. Ia ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Saat itu, ia sedang menjalani proses syuting untuk drama novel web asli berjudul Wedding Impossible. Kabar duka ini pun mengejutkan kru produksi dan pemeran lainya dari drama tersebut. Nama Chae Yul melambung usai membintangi drama Zombie Detective dan film Deep.

2. Park Soo Ryun

Pada 11 Juni 2023, Park Soo Ryun meninggal dunia akibat kecelakaan jatuh dari tangga. Dilansir dari Koreaboo, aktris berusia 29 tahun yang lahir pada 2 Mei 1994 ini ditemukan tidak sadarkan diri di tangga rumahnya. Ia diketahui mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang ke rumah usai pulang bekerja dan jantungnya masih berdetak. Pemain Snowdrop ini sempat menerima pertolongan pertama medis, tetapi tidak terselamatkan. Ia meninggal dunia karena mati otak.

Lalu, pada 13 Juni 2023 pukul 10.30 KST, Rumah Sakit Suwon, Gyeonggi Provincial Medical Center di Jangan-Gu menggelar prosesi pemakaman Soo Ryun. Sebelum prosesi pemakaman, pihak keluarga memutuskan menyumbang organ tubuh mendiang. Sebab, selama hidupnya mendiang dikenal berhati lembut.

3. Park Gyu Chae

Mengacu allkpop, pemain drama Country Diaries, Park Gyu Chae meninggal dunia pada 1 Juli 2023. Aktor veteran ini meninggal dunia pada usia 85 tahun. Ia diketahui telah mendapatkan perawatan untuk penyakit pneumonia yang menimpanya. Ia memulai debut sebagai aktor pada 1962 dan muncul dalam beberapa drama sejarah, seperti The First Republic, Grass, dan Three Kim Generation. Lalu, proses pemakaman Gyu Chae dilakukan pada 3 Juli 2023.

4. Han Chung Lim

Aktor sekaligus penyanyi Korea Han Chung Lim meninggal dunia ketika usia 37 tahun pada 19 Juli 2023. Kabar duka ini disampaikan melalui Herald Pop keesokan harinya pada 20 Juli 2023. Chung Lim meninggal dunia usai berjuang melawan kanker usus besar.

Aktor ini mengalami kanker usus besar yang dimulai polip kecil dari bagian dalam usus besar. Seiring waktu, polip berubah menjadi sel kanker yang dikenal dengan kanker kolorektal. Aktor yang memulai debut melalui drama I'm Sorry, I Love You ini didiagnosis menderita kanker usus besar sejak 2010. Ia telah menjalani pengobatan yang meliputi operasi dan kemoterapi. Namun, kankernya kembali muncul pada 2011.

5. Lee Sun Kyun

Pada 27 Desember 2023, Lee Sun Kyun aktor Korea Selatan yang sedang menjalani pemeriksaan polisi karena dicurigai menggunakan narkoba ditemukan tewas bunuh diri. Ia meninggal dalam usia 48 tahun di sebuah mobil yang diparkir di Taman Waryong di distrik Jongno, Seoul. Polisi menemukan Sun Kyun tidak sadarkan diri di dalam mobil pada pukul 10.30 pagi waktu setempat.

Aktor film Parasite ini ditemukan tidak sadarkan diri di samping briket arang di dalam mobilnya. Kabar mengejutkan ini datang setelah istrinya, Jeon Hye Jin melapor ke polisi bahwa Sun Kyun telah meninggalkan rumah. Selebritas Korea Selatan ini pergi usai menulis memo yang mirip dengan catatan bunuh diri.

RACHEL FARAHDIBA R | INTAN SETIAWANTY | NUR QOMARIAH I MILA NOVITA

