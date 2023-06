Tiket Konser Charlie Puth Dijual Mulai Besok, Ini 4 Rekomendasi Lagu Charlie Puth

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Charlie Puth akan kembali digelar di Jakarta pada Minggu, 8 Oktober 2023. Konser dari rangkaian tur The "Charlie" Live Experience in Jakarta ini akan diadakan di Beach City International Stadium, Ancol. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh PK Entertaiment selaku promotor konser.

Selain itu, PK Entertaiment juga sudah merilis jadwal penjualan tiket yang akan dimulai pada Kamis, 15 Juni 2023 buat nasabah BCA.

"Jadwal penjualan tiket akan terbagi menjadi tiga, yaitu Artist Presale, BCA Presale, dan Public On-sale. Artist Presale akan dibuka pada Selasa, 13 Juni 2023, BCA Presale pada Kamis, 15 Juni 2023, dan Public On-sale pada Jumat, 16 Juni 2023, di jam yang sama mulai pukul 10.00 WIB," tulis PK Entertaiment dalam keterangan resminya.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan rekomendasi lagu Charlie Puth yang bisa Anda dengarkan.

Rekomendasi Lagu Charlie Puth

1. Attention - Charlie Puth

Lagu ini merupakan lagu yang termasuk dalam album Voicenotes. Uniknya, lagu ini direkam pertama kali oleh Charlie Puth menggunakan Voice Memo iPhone. Sedangkan, video klip dari lagu ini diambil di Los Angeles dengan pemeran utamanya adalah Samara Weaving.

2. We Don't Talk Anymore - Charlie Puth ft Selena Gomez

Lagu ini menjadi salah satu lagu hits yang dibawakan oleh Charlie Puth. Dalam lagu ini, Charlie Puth berkolaborasi dengan Selena Gomes. Salah satu hal yang menarik dari lagu ini adalah lagu ini ditulis oleh Charlie Puth ketika berada di Jepang dan ia merekamnya menggunakan iPhone.

3. Marvin Gaye - Charlie Puth ft Meghan Trainor

Lagu yang dinyanyikan bersama dengan Meghan Trainor ini menjadi salah satu lagu yang melekat dengan sosok Charlie Puth. Lagu ini berhasil menempati posisi 23 dalam Billboard Hot 100 dan berhasil meraih penghrgaan platinum di Australia.

4. See You Again - Charlie Puth ft Wiz Khalifa

Bagi Anda pecinta film Fast & Furious tentu tidak asing dengan lagu yang satu ini. Lagu yang diciptakan oleh Charlie Puth dan Wiz Khalifa ini merupakan sebuah lagu yang didedikasikan untuk mengenang mendiang Paul Walker.

Lagu yang menjadi soundtrack film Furious 7 ini berhasil menduduki peringkat pertama billboard Hot 100 selama 28 pekan dan masuk dalam nominasi Grammy Awards 2017. Lagu yang layak tunggu di Konser Charlie Puth Oktober mendatang.

