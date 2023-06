Bintang Snowdrop, Park Soo Ryun Dinyatakan Mati Otak, Keluarga Setuju Donor Organ

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris musikal yang membintangi drama Snowdrop, Park Soo Ryun dikabarkan meninggal dalam usia 29 tahun setelah terjatuh dari tangga. Park Soo Ryun dinyatakan mati otak sehingga pihak keluarga memutuskan untuk mendonorkan organ tubuhnya.

Dikutip dari Pinkvilla dan Koreaboo, menurut media Korea Selatan, OSEN, pada Ahad, 11 Juni 2023, Park Soo Ryun ditemukan tidak sadarkan diri di tangga rumahnya. Ia dikabarkan sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah bekerja dan ditemukan dalam keadaan jantung masih berdetak. Mengutip Donga Daily, Park Soo Ryun sempat menerima pertolongan pertama medis, tetapi tidak terselamatkan.

Park Soo Ryun Dinyatakan Mati Otak, Keluarga Park Soo Ryun Setuju Donor Organ

Menurut pihak medis, Park Soo Ryun dinyatakan mati otak. Akibat kondisi tersebut, pihak keluarga Park Soo Ryun setuju untuk mendonorkan organ tubuh aktris kelahiran 1994 itu ke rumah sakit. Selanjutnya, Park Soo Ryun dinyatakan meninggal setelah tindakan donor jantung.

Jung Hae In dan Park Soo Ryun saat syuting drama Korea Snowdrop. Foto: Instagram/@su.ryeon_p

Pihak keluarga berharap bahwa kematian dari sang aktris dapat membawakan kehidupan bagi orang lain yang membutuhkan. Mereka juga berhrap organ yang didonorkan dapat membantu orang lain untuk hidup lebih lama. Selain itu, pihak keluarga mengingat mendiang sebagai sosok yang hangat sehingga berharap Ia dapat terus melakukan kebaikan hingga akhir hayatnya.

Sementara itu, Park Soo Ryun akan dimakamkan di Rumah Sakit Suwon, Pusat Medis Provinsi Gyeonggi. Proses pemakaman akan dimulai pada Senin, 12 Juni 2023 pukul 16.00 waktu setempat.

Park Soo Ryun Mulai Debut di Drama Musikal

Aktris Korea Selatan, Park Soo Ryun. Foto: Instagram/@su.ryeon_p

Park Soo Ryun memulai kariernya di dunia hiburan lewat panggung muasikan Il Tenore. Ia turut aktif di beberapa drama musikal lain, seperti Siddharta dan The Days We Loved yang merupakan musikal terakhir sebelum kematiannya. Sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Park Soo Ryun direncakan akan pergi ke pulau Jeju, pada Senin, 12 Juni 2023 untuk tampil di drama musikal terbaru. Aktris 29 tahun ini semakin dikenal publik setelah tampil dalam 1 drama bersama dengan Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In, yaitu Snowdrop.

GABRIELLA AMANDA | PINKVILLA | KOREABOO | DONGA DAILY

