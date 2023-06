Dapat Apresiasi dari Jokowi, Putri Ariani: Alhamdulillah dan Sangat Terharu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan apresiasi kepada Putri Ariani, penyanyi disabilitas netra peraih Golden Buzzer di America’s Got Talent 2023. Secara khusus, Jokowi mengunggah potongan video penampilan Putri Ariani yang viral di ajang pencarian bakat Amerika Serikat tersebut.

"Beberapa hari ini nama penyanyi Indonesia Putri Ariani menjadi pembicaraan dan pemberitaan oleh talentanya yang memukau dunia lewat penampilan di panggung America’s Got Talent 2023. Saya pun turut bangga dan menikmati tayangan ulang penampilan Putri Ariani itu," tulis Jokowi di Instagram pada Senin, 12 Juni 2023.



Harapan Jokowi kepada Putri Ariani



Jokowi yakin perjalanan Putri Ariani yang ingin meneruskan pendidikannya di Juilliard School of Music, New York, Amerika Serikat ini masih sangat panjang. Jokowi berharap dengan prestasi di kancah internasional yang diraih remaja 17 tahun ini, dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang mencapai cita-cita.

"Memang, ini barulah babak awal dari perjalanan panjang Putri Ariani ke depan. Apa yang diraih Putri Ariani saat ini semoga memberi inspirasi dan semangat kepada semua orang bahwa semua impian dan cita-cita dapat diraih dengan ketekunan, kerja keras, serta kepercayaan atas kemampuan diri sendiri," tulis Jokowi.

Di akhir unggahannya, Jokowi berpesan agar Putri Ariani semakin bersinar dan tetap membawa nama Indonesia. "Selamat kepada Putri Ariani. Terbanglah semakin tinggi, meraih cita-cita, dan tetap membawa nama Indonesia," tulis Jokowi.



Putri Ariani Terharu Dapat Apresiasi dari Jokowi



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Putri Ariani terlihat sudah mengetahui isi pesan dari Jokowi kepadanya. Ia mengaku sangat terharu mendapatkan apresiasi yang begitu besar dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut. "Alhamdulillah, Terima kasih banyak Bapak @jokowi, atas apresiasi yang sangat luar biasa untuk Putri. Putri sangat terharu. Ini merupakan suatu kehormatan, kebanggaan dan kebahagiaan bagi Putri," tulis Putri Ariani di kolom komentar.

Putri Ariani juga berharap prestasi yang didapatkannya saat ini membawa dampak positif untuk banyak orang. Putri Ariani mengaku bangga menjadi anak Indonesia, yang sekaligus mengaitkan dengan lagu ciptaannya, Permata Indah Dunia.

"Semoga apa yang Putri lakukan bukan hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Putri bangga menjadi anak Indonesia. Karena Indonesia adalah permata indah dunia. #permataindahdunia. We are able, we are capable, we are equal," tulisnya.

Pilihan Editor: Perjalanan Putri Ariani Hingga Raih Golden Buzzer America's Got Talent

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.