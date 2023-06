Deretan Artis Puji Putri Ariani di America's Got Talent, Ada Melly Goeslaw hingga Kris Dayanti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi jebolan Indonesia's Got Talent 2014, Putri Ariani menuai pujian dari netizen hingga para selebritas atas penampilannya di America's Got Talent. Pada ajang pencarian bakat itu, Putri Ariani berhasil mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell dan banjir pujian atas talenta suaranya.

Tak hanya Simon Cowell, beberapa artis Indonesia juga turut memberikan pujian mereka di media sosial kepada Putri Ariani yang merupakan penyandang disabilitas tuna netra berusia 17 tahun.

Artis Indonesia Puji Penampilan Putri Ariani di America's Got Talent

1. Melly Goeslaw

Pada kolom komentar di unggahan Instagram milik Putri Ariani @arianinismaputri, Melly Goeslaw sampaikan pujiannya dengan berkata, "Selamat sayaaang, kamu hebat." Menanggapi pujian yang diberikan penyanyi lagu Ibu itu, Putri memberikan jawaban, "Makasih Teh Melly, semoga nanti Putri bisa ketemu Teh Melly langsung ya."

2. Gisella Anastasia

Lewat kolom komentar unggahan yang sama, Gisel menuliskan pesan panjang dan mengakui bahwa dirinya merasa terharu saat melihat penampilan Putri di panggung America's Got Talent. "Aku dikirimin video ini sama papaku di Whatsapp... Auto nangis kenapa bisa sempurna banget semua tarikannyaa.. Salam kenal Putri... Kamu keren banget aku enggak tahu mau ngomong apa.. You go girl," ujar Mama Gempi di Instagram.

3. Baim Wong

Baim Wong turut memberikan ucapan untuk Putri Ariani di Instagram pribadinya @baimwong. Suami dari Paula Verhoeven ini mengatakan bahwa Ia menangis setelah melihat penampilan Putri. "Nangis, nangis dan nangis lagi liat ini.. Berkali-ki nangis liat ini.. Enggak ada kekurangan di diri kamu, Allah memberikan kamu banyak kelebihan. Karena kamu melihatnya dari arah yang berbeda," tulisnya.

Aktor 42 tahun ini juga mengatakan bahwa Ia mendapatkan banyak pelajaran setelah meliat penampilan Putri Ariani. "Banyak pelajaran yang saya dapat, terima kasih Putri. Bangga banget sama kamu!!! Dan terima kasih sudah membawa nama Indonesia," tulisnya.

4. Kris Dayanti

Ibu dari 4 anak ini menyampaikan ucapan selamatnya kepada kedua orang tua Putri Ariani dan minta untuk terus mendukung putrinya dalam berkarier di industri musik. "SELAMAT MAMA PAPA PUTRI, terus antar dan hadir dalam perjalanan Putri yaaaa puncak gemilang. Salam hormat dan sayang untuk semua, terima sih putri sudah mengikuti IG tante KD yaaa," tutur Kris Dayanti pada kolom komentar.

GABRIELLA AMANDA

