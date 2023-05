Agatha Pricilla Bingkai Nasihat Ibunya dalam Mini Album Adriana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Agatha Pricilla merilis debut solo mini album bertajuk Adriana di bawah naungan label musik Sun Eater. Rekaman yang terdiri dari lima buah lagu ini merupakan sebuah tribut Agatha Pricilla kepada ibunya, Adriana, digambarkan sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang.

“Pertama kali muncul ide untuk membuat EP ini sebenarnya udah ada dari tahun 2021. Tapi, baru setelah rilis single Ruang di tahun 2022, dimana itu jadi lagu pertama yang terinspirasi dari Ibuku, keinginan buat ngelahirin rekaman ini jadi tumbuh lebih besar. Aku pikir, kenapa enggak membuat semacam repertoar yang berisi berbagai nasihat beliau aja, ya?” ungkap Agatha Pricilla, dikutip dari siaran pers pada Selasa, 30 Mei 2023.

Agatha Pricilla mengaku berutang banyak dengan sang ibu, dan merasa kalau nasihat-nasihat yang diberikan ibunya selama ini harus diabadikan. "Istilahnya, harus dibingkai. Pada intinya, beliau adalah alasan kenapa EP ini ada," katanya.



Agatha Pricilla Ceritakan Didikan Ibunya Sejak Kecil

Sebagian besar lagu dalam mini album ini sudah ditulis 3 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, setelah Agatha Pricilla memutuskan pondasi besar dan tema yang ingin dieksplor melalui Adriana, penyanyi solo dan aktris ini hanya perlu menambahkan dua lagu lagi untuk melengkapi mini album tersebut, membentuknya menjadi semacam perjalanan epik yang menceritakan bagaimana ibunya telah membentuk dirinya menjadi perempuan yang seperti dirinya saat ini melalui berbagai nasihat yang diberikannya.

"Sekarang terasa seperti momen yang pas untuk merilis Adriana karena narasi yang terbentuk dalam rekaman ini sudah sangat padu dan mewakili apa yang ingin aku sampaikan. Sebenarnya, aku diberikan kebebasan sepenuhnya oleh semua orang, termasuk diriku sendiri, buat merilis sesuatu ketika aku udah merasa siap. Ditambah, aku juga belum pernah merilis album dengan namaku sendiri sebelumnya, jadi sekarang dirasa sebagai saat yang tepat sebelum aku ngelanjutin rekaman penuhku buat tahun depan," katanya.



Makna Masing-masing Lagu di Mini Album Agatha Pricilla

Meskipun memiliki tema yang sama, masing-masing track dalam mini album Adriana ini menyajikan narasi yang berbeda. It's Coming Your Way menyelami perjuangan sehari-hari yang kita hadapi, menjelajahi aspek-aspek sehari-hari kehidupan melalui perspektif Agatha Pricilla. Dalam Ruang, sang seniman menekankan pentingnya kejujuran dan ekspresi diri saat menghadapi sebuah rintangan.

Kebijaksanaan yang diwariskan dari sang ibu, yang menyoroti pentingnya pikiran terbuka dan tanggung jawab pribadi terhadap emosi kita, bisa terdengar dalam The Art of Letting Go dan One Day. Selain itu, Terang Usai Gulita mendorong kita untuk tidak terlalu terfokus pada hal-hal buruk dari hari ini, karena masih banyak kemungkinan baru di esok hari.

“Aku selalu percaya kalau setiap orang punya ‘Adriana’ mereka sendiri. Gak harus sosok Ibu; tapi bisa juga saudara, teman, pasangan, atau siapapun itu. Dan hubungan seperti menurutku sangatlah indah,” kata Agatha Pricilla. "Selain itu, melalui EP ini, aku juga ingin mengingatkan semua orang agar gak kehilangan dirinya sendiri, terlepas dari bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup. Manfaatkan kebijaksanaan yang diperoleh dari 'Adriana' kita untuk kenal lebih dalam dengan diri kita sendiri."

