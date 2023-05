Yoona SNSD: Deretan Film dan Drama yang pernah Dibintangi Dia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yoona salah satu anggota grup Korea Selatan, Girl Generation atau SNSD. Tak hanya berkarier sebagai penyanyi dan penari, selebritas bernama lengkap Im Yoon-Ah itu juga membintangi beberapa film dan drama. Yoona lahir di Seoul, pada 30 Mei 1990.

Yoona lulus dari SMA Daeyoung pada 2009. Ia melanjutkan kuliah di jurusan studi teater dan lulus dari Universitas Dongguk. Saat kuliah, Yoona pernah mendapat Lifetime Achievement Award dari universitasnya.

Karier Yoona

Mengutip Fandom, Yoona SNSD memulai kariernya sebagai anggota grup K-pop besutan SM Entertainment, Girls Generation pada 2007. Yoona terpilih pada SM Saturday Open Casting Audition 2002. Ia mulai berlatih dengan trainee lain di bidang akting, menyanyi, dan menari. Yoona berlatih dengan SM selama 5 tahun, setelah itu ia bergabung dan memulai debutnya di Girls Generation.

Sejak debut, Yoona menjadi penari utama, rapper, vokalis di Girls Generation. Pada 2018, Yoona juga memulai debutnya sebagai anggota sub-unit kedua Girls Generation, yaitu Girls Generation-Oh!GG dengan perilisan single Lil' Touch.

Mengutip AsianWiki, berikut beberapa film dan drama serial yang pernah dibintangi Yoona.

Film

- 2 O'clock Date (2022)

- Confidential Assignment 2: International (2022) sebagai Park Min-Young

- A Year-End Medley | Happy New Year (2021) sebagai Soo-Yeon

- Miracle: Letters to the President (2021) sebagai Ra-Hee

- Exit (2019) sebagai Ui-Joo

- Confidential Assignment (2017) sebagai Park Min-Young

Drama

- King the Land (2023) sebagai Cheon Sa-Rang

- Big Mouth (2022) sebagai Go Mi-Ho

- Hush (2020-2021) sebagai Lee Ji-Soo

- The King in Love | Wangeun Saranghanda (2017) sebagai Eun San

- The K2 (2016) sebagai Ko An-Na

- My First Time | Cheoeumiraseo (2015) sebagai Im Yoo-Jin (ep.1)

- Prime Minister & I | Chongriwa Na (2013-2014) sebagai Reporter Nam Da-Jung

- Love Rain | Sarangbi (2012) sebagai Kim Yoon-Hee (in the 1970s) / Jung Ha-Na (Yoon-Hee's daughter in 2012)

- Cinderella Man (2009) sebagai Seo Yu-Jin

- You Are My Destiny | Neoneun nae unmyeong (2008-2009) sebagai Jang Sae-Byeok

- Park Jung Kum, Heavenly Beauty (2008)

- Two Outs in the Ninth Inning | 9huimal 2aut (2007) sebagai Shin Joo-Young

