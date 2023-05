Profil Nabila Taqiyyah Beserta Fakta Menarik, Runner Up Indonesian Idol 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nabila Taqiyyah resmi menjadi Runner-Up Indonesian Idol 2023 pada Senin (22/05/2023). Dirinya kalah dari voting dari Salma Salsabila yang menjadi Juara Indonesian Idol Season XII.

Kedua finalis menampilkan penampilan yang memukau dan terbaik mereka. Tak hanya penampilan dari kedua finalis, malam grand final juga dimeriahkan oleh finalis TOP 14 yang berkesempatan untuk membawakan lagu “Idola Indonesia” dengan diiringi sang pencipta. Acara malam tadi juga diperlengkap dengan beberapa bintang tamu yaitu Mahalini, Andi Rianto, Ari Lasso, dan Diskoria & Laleilmanino.

Malam grand final dibuka dengan penampilan Nabila dan Salma menyanyikan lagu Didi Kempot, Liza Aulia, dan Denny Caknan, kemudian berlanjut bersama finalis TOP 14 menyanyikan lagu Kemenangan Hati dan Here's Your Perfect milik Jamie Miller menjadi pengantar Nabila Taqiyyah sebagai Runner-Up atau Juara 2 Indonesian Idol 2023.

Lantas, bagaimana sosok Nabila Taqiyyah? Berikut ini profil Nabila Taqiyyah beserta fakta menariknya yang telah dilansir dari berbagai sumber

Profil Nabila Taqiyyah

Nabila Taqiyyah merupakan gadis yang lahir pada 21 November 2005 di Banda Aceh. Saat ini ia masih berusia 17 tahun. Meski masih muda, Nabila Taqiyyah memiliki suara yang luar biasa dan membuat siapapun yang mendengar Nabila bernyanyi akan terhanyut dalam lagu yang dinyanyikannya.

Sejak usia 5 tahun Nabila Taqiyyah sudah gemar bernyanyi dan bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Namun, namanya anak kecil cita-citanya sempat berubah, saat duduk di bangku SMP ia sempat bercita-cita menjadi Polwan lantaran diajak sang ayah mengikuti kegiatan kepolisian dan saat dirinya duduk di bangku SMA cita-citanya kembali ingin menjadi penyanyi seperti dulu. Sejak saat itu Nabila terus mengasah bakat bernyanyinya.

Tidak Lahir dari Keluarga Seniman

Diketahui gadis cantik berhijab ini merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara. Nabila memiliki 6 orang adik yaitu Nadya Syakirah, Nayla Ashilah, Nadhifa Athiyah, Nadien Latifah, Nasywa Geubrina Rizki, dan adik bungsu laki-laki bernama Muhammad Gaza Al Ghazali.

Diketahui sang ayah adalah anggota POLRI di Aceh namun harus keluar dari kepolisian lantaran keluarganya pindah ke Jakarta. Pindahnya ke Jakarta juga memiliki alasan untuk membantu mewujudkan cita-cita Nabila menjadi penyanyi profesional. Namun hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan kenyataan, ayah Nabila kena tipu dan sempat menjadi pedagang kaki lima.

Berlatar belakang anggota kepolisian, membuat Nabila tidak lahir dari keluarga seniman. Nabila adalah anggota keluarga pertama yang terjun ke industri musik dengan bakat otodidaknya.

Dulunya adalah Konten Kreator

Nabila lebih dulu terjun ke dunia konten kreator saat masih duduk di bangku SMP, sebelum mengikuti ajang Indonesian Idol Sesason XII. Nabila kemudian membuat sebuah akun Youtube channel dengan nama @NabilaTaqqiyah yang saat ini subscribernya sudah mencapai 833 ribu subscriber. Konten-konten youtubenya berupa konten bernyanyi di Ome TV. Alasan Nabila membuat konsep konten Ome TV yaitu untuk menyebarkan misi perdamaian melalui konten tersebut. Bahkan Nabila pun memiliki single lagu yang berjudul “Jangan Pergi Lagi”.

Memiliki Single Lagu

Meski namanya belum melejit diketahui Nabila sudah memiliki beberapa single lagu di antaranya yaitu Jangan Pergi Lagi, Penipu Hati, Move On, Arti Hidup, Aku Cinta Kamu, Shadow, Tak Dianggap, Menghargai Kata Rindu.

Sering Bernyanyi di Acara Event

Juara runner up Indonesian Idol 2023 ini sering mengisi acara seperti pada acara peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara, Kick Andy pada April 2022. Nama Nabila Taqiyyah viral sejak dirinya membawakan lagu We Will Not Go Down dari Michael Heart dan lagu berbahasa Arab bertajuk Atouna El Toufouley.

DWI LUCY SUSETIOWATI

