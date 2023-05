Sinopsis Fast and Furious 10 dan Fakta Menariknya, Ada Pemeran Captain Marvel

Tagline "The end of the road begins" yang tertulis di poster pertama film Fast X sangat mewakili. Pasalnya, The Fast Saga memang direncanakan berakhir di Fast and Furious 11. Maka dari itu, sangat masuk akal jika Fast X merupakan awal dari akhir, kemudian di Fast and Furious 11, kisah The Fast Saga seharusnya akan selesai.