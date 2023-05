Soundtrack Piala Dunia U-20 di Argentina Tetap Pakai Lagu Weird Genius, Ini Lirik Glorius

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - FIFA tetap menggunakan lagu berjudul ‘Glorius’ menjadi soundtrack resmi Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Argentina. Lagu Glorius merupakan karya dari musisi musik Indonesia, Weird Genius, dengan menggandeng penyanyi jebolan Indonesian Idol Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya dalam lagu tersebut. Lagu ini akan mengiringi energi, semnagat, dan kemeriahan sepanjang turnamen baik di dalam maupun di luar lapangan.

Kabar ini disampaikan FIFA dalam pernyataan di instagram resminya, @fifaworldcup. Pernyataan dari FIFA sekaligus menjawab keresahan banyak orang mengenai nasib lagu soundtrack yang telah diciptakan. Sebab, sejatinya lagu Glorius akan menjadi pengiring turnamen ajang Piala Dunia U-20 yang akan dihelat di Indonesia.

Perilisan lagu secara penuh telah berlangsung pada Jumat, 12 Mei 2023 yag bisa disaksikan di FIFA+ atau di kanal Youtube resmi FIFA. Respons positif pun didapatkan sejak Lagu Glorius diunggah, tidak hanya dari warganet Indonesia tetapi juga publik internasional. Hal ini tampak sejak diunggah, video klip lagu Glorius berhasil ditonton lebih dari ribu tayangan di Youtube. Berikut adalah liriknya:

This is the time for the show

Flowers blooming on the ground

I I walk a thin line I'm i overdrive

Now ready to slow down

One step closer to the sky

There's nozzling in my veins

I'm counting highlights so electrified

Don't stand in my way now

(Don't stand in my way now)

Watch me set this world on fire

Watch me do it with no regrets

You can't hold me back

No you can't hold me back

This is my time to shine

We'll be glorious we say oh

Just like a warrior we say oh

We stand tall we're fighting

Through the darkness

But we're never gonna fall

Cause we'll be glorious

We say oh

Cause we'll be glorious

We say oh

Just like a warrior

We stand tall

