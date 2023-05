Tokoh Utama dan Deretan Karakter Lain dalam Serial Anime One Piece

TEMPO.CO, Jakarta - One Piece adalah salah satu cerita manga dan anime paling terkenal dan terpanjang di dunia. Seperti dilansir dari laman dbpedia.org, serial manga One Piece ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda, cerita ini bercerita tentang petualangan Monkey D. Luffy, seorang bajak laut muda, dan kru Topi Jerami dalam mencari harta karun legendaris yang dikenal sebagai One Piece serta untuk menjadi Raja Bajak Laut berikutnya.

Kisah One Piece telah masuk majalah mingguan Shonen dari Juli 1997 dan serial animasinya pun telah diproduksi oleh Toei Animation serta tayang mulai 1999. Seperti dilansir dari laman myanimelist.net, One Piece dinobatkan sebagai manga dengan penjualan terbaik karena berhasil mencapai angka penjualan lebih dari 516,6 juta salinan yang tersebar di 61 negara di seluruh dunia. Selain itu, One Piece juga memegang rekor Guinness World Record sebagai komik dengan salinan yang telah terpublikasi terbanyak untuk satu judul series komik dengan pengarang yang sama.

Cerita dimulai ketika Luffy masih kecil dan bertemu dengan Shanks, seorang bajak laut legendaris yang membantunya dari seekor monster laut. Dalam kejadian itu, Luffy tanpa sengaja memakan Buah Iblis yang memberinya kekuatan karet yang membuatnya elastis. Setelah itu, Luffy memutuskan untuk menjadi bajak laut dan mengejar impian untuk menjadi Raja Bajak Laut.

X

Sebelumnya, petualangan Luffy dimulai ketika Gol D. Roger seorang bajak laut yang diklaim sebagai “Raja Bajak Laut” akan dieksekusi oleh World Government. Namun demikian, sebelum dieksekusi, Gol D. Roger mengonfirmasi tentang keberadaan harta karun yang tidak ternilai harganya yang disebut juga One Piece. Harta karun tersebut bisa didapatkan oleh siapapun yang pantas untuk mendapatkannya.

Selain itu, One Piece juga menggambarkan kekuatan dan kelemahan manusia. Beberapa karakter dalam cerita ini memiliki masa lalu yang menyakitkan dan menyedihkan, tetapi mereka terus berjuang dan bangkit dari kegagalan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa kita dapat belajar dari kesalahan kita dan berkembang menjadi lebih kuat.

Cerita One Piece juga menekankan pentingnya keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa karakter dalam cerita ini pernah mengalami ketidakadilan, dan mereka berjuang untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik.

One Piece bukan hanya cerita tentang pencarian harta karun dan petualangan, tetapi juga memiliki banyak pesan moral dan tema yang mendalam. Cerita ini menunjukkan bahwa persahabatan, keadilan, dan kekuatan manusia adalah hal-hal yang penting dalam hidup kita. One Piece telah menjadi cerita ikonik yang dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia dan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Karakter One Piece

Sebagai serial anime yang telah tayang dari 1999, One Piece telah menampilkan banyak karakter yang muncul bergantian berdasarkan cerita yang ditayangkan. Dilansir dari laman myanimelist.net, berikut merupakan deretan karakter utama One Piece.

Monkey D. Luffy Roronoa Zoro Sanji Nico Robin Tony the Chopper Nami Usopp Brook Franky Jinbe

Selain kesepuluh karakter utama tersebut, One Piece juga turut menampilkan banyak karakter pembantu lainnya yang muncul silih berganti seiring bergantinya arc cerita One Piece. Masih dilansir dari laman myanimelist.net, berikut merupakan beberapa karakter pembantu yang muncul di serial manga One Piece.

A.O Shanks Rob Lucci Portgas D Ace Vivi Nefertari Monet Marshall D Teach Kuzan Dracula Mihawk Donquixote Rosinante

Itulah daftar karakter pembantu One Piece yang muncul seiring pergantian tema cerita One Piece. Namun demikian, daftar tersebut tidak dapat mewakili karakter One Piece karena jumlahnya yang sedikit.

Pilihan Editor: Serial Manga One Piece Raih Guinness World Record

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.