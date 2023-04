Alasan Kesehatan, Joy Red Velvet Batal Tampil di Konser Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Joy Red Velvet dipastikan tidak akan tampil di Red Velvet 4th Concert : R to V in Jakarta. Joy dan empat anggota Red Velvet lain seharusnya bersama-sama menyapa penggemar di Indonesia lewat konser yang akan digelar di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang pada 20 Mei 2023.

"Kami ingin menginformasikan bahwa Joy tidak dapat hadir di acara Red Velvet 4th Concert : R to V in Jakarta karena kondisi kesehatan. Dengan demikian, 4 member akan berpartisipasi di Red Velvet 4th Concert : R to V in Jakarta sesuai jadwal," tulis promotor Dyandra Global Edutainment di Instagram pada Rabu, 26 April 2023.

Dengan absennya Joy ini, maka konser Red Velvet di Jakarta hanya akan menampilkan Irene, Seulgi, Wendy, dan Yeri.



Red Velvet. Instagram/@redvelvet.smtown

Kondisi Joy Red Velvet



Agensi Red Velvet, SM Entertainment juga merilis pengumuman yang menyatakan bahwa Joy akan hiatus sementara. SM Entertainment mengungkapkan Joy berencana akan beristirahat sejenak dari aktivitas yang dijadwalkan untuk sementara waktu dan fokus untuk memulihkan kondisi kesehatannya.

"Joy baru-baru ini mengunjungi rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang buruk, dan setelah konsultasi dan pemeriksaan, staf medis menyarankan agar ia membutuhkan perawatan dan istirahat," kata SM Entertainment pada Rabu, 26 April 2023.

SM Entertainment meminta maaf kepada penggemar Red Velvet atau yang akrab disapa ReVeluv karena menimbulkan kekhawatiran, dan mereka meminta pengertian bahwa keputusan ini dibuat setelah diskusi menyeluruh demi kesehatan Joy.

"Kami akan melakukan yang terbaik agar Joy dapat menyapa penggemar dalam keadaan sehat kembali, dan kami akan memberi tahu kalian segera setelah Joy memutuskan untuk kembali beraktivitas," kata SM Entertainment.



Konser Red Velvet di Jakarta



Jakarta menjadi salah satu kota yang disinggahi Red Velvet dalam tur konser keempat mereka yang bertajuk Red Velvet 4th Concert : R to V. Penjualan tiket Red Velvet 4th Concert : R to V in Jakarta akan dimulai pada Sabtu, 15 April 2023. Harga tiket berkisar mulai dari Rp 1.100.000 hingga Rp 2.750.000. Seluruh kategori tiket sudah terjual habis alias sold out dalam waktu singkat.

