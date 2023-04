Debut Zero Base One, Grup K-Pop Baru Jebolan Audisi Boys Planet

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan televisi Korea Selatan, Mnet meluncurkan audisi Boys Planet. Audisi itu diikuti 98 peserta dari Korea Selatan, Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Mereka bersaing untuk mendapat kesempatan debut sebagai anggota boy group global K-pop yang akan berpromosi selama dua tahun enam bulan.

Mengutip Soompi, sebelum final, Mnet meluncurkan spoiler dari peringkat pertengahan. Selama acara final yang diadakan di Jamsil Arena, pada 20 April 2023, ada 18 peserta tampil untuk terakhir kalinya untuk memikat pemilih global. Hasilnya dianggap mengejutkan dengan beberapa kontestan yang hampir gagal debut masih berhasil mendapat posisi dalam sembilan besar Zero Base One.

Zero Base One terbentuk

Ada Sung Han Bin yang mempertahankan posisinya di top 2. Ada juga beberapa perubahan besar dalam peringkat, termasuk penggemar Ricky yang akhirnya berhasil debut.

Berikut line up trainee yang akan debut dalam grup Zero Base One atau ZB1, dikutip dari Koreaboo.

9. Han Yujin dengan 1.196.622 Poin

Han Yujin akhirnya berhasil lolos dan bergabung dengan grup debut sebagai anggota terakhir. Meskipun terus bertahan di posisi lima besar, peringkat akhir yang berubah dianggap mengejutkan.

8. Kim Ji Woong dengan 1.338.984 Poin

Kim Ji Woong dari Nest Management. Meskipun pernah mengalami kesulitan di awal karier sebagai idola, Kim Ji Woong memikat penonton dengan kemampuannya sebagai penyanyi, rapper, dan penari.

7. Kim Gyuvin dengan 1.346.105 Poin

Kim Gyuvin dari Yuehua Entertainment yang cepat menjadi favorit penggemarnya.

6. Kim Tae Rae dengan 1.349.595 Poin

Kim Tae Rae dari Wake One yang berhasil memikat perhatian warganet sebagai vokalis utama grup.

5. Park Gun Wook dengan 1.386.039 Poin

Park Gun Wook dari Jellyfish Entertainment berhasil menempati posisi kelima. Penampilannya dianggap unik ketika tampil di atas panggung dan kemampuannya dalam bernyanyi, menari, dan rap dengan standar tinggi meskipun masih berusia 18 tahun.

4. Ricky dengan 1.572.089 Poin

Ricky dari Yuehua Entertainment dinillai memikat sebagai idola karena karakternya yang hangat.

3. Seok Matthew dengan 1.702.174 Poin

Seok Matthew dari MNH Entertainment secara konsisten berhasil masuk dalam sembilan besar setiap pekan. Ia hanya terlihat turun posisi saat penampilan terakhir.

2. Sung Han Bin dengan 1.888.414 Poin

Sung Han Bin berhasil membuat para penggemar terkesan dengan bakatnya dalam menyanyi, menari, dan visual.

1. Zhang Hao dengan 1.998.154 Poin

Kontestan ini menempati posisi pertama dan menjadi pusat Zero Base One. Zhang Hao berhasil memikat penonton dengan bakat yang dinilai banyak memiliki keunggulan.

