One Piece Hiatus Setelah Episode 1122, Episode Baru Rilis April 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Toei Animation mengumumkan serial anime One Piece akan mengambil jeda setelah merilis episode 1122 pada Ahad, 13 Oktober 2024. Serial ini akan kembali pada bulan April 2025 dengan episode-episode baru dari arc Egghead.

Selama vakum ini, para penggemar dapat menantikan konten baru, termasuk One Piece Log: Fish-Man Island Saga, edisi khusus arc ikonik yang direvisi ulang yang dapat disaksikan di Crunchyroll.

Baca juga: Selain di Jakarta Intip One Piece Cafe Lainnya di Las Vegas dan Seoul

"Arc Egghead kini sedang jeda dan akan dilanjutkan pada April 2025. #OnePiece akan tetap melanjutkan dengan ONE PIECE LOG: FISH-MAN ISLAND SAGA, versi suntingan khusus dari arc asli dari seri tersebut! Dimulai akhir Oktober dalam cerita yang dipersingkat dengan visual yang disempurnakan!" tulis Toei Animation di Instagram.

Cuplikan episode spesial sebanyak 21 ini akan menampilkan Arc Pulau Manusia Ikan dengan tampilan dan nuansa yang segar, menghadirkan gaya visual kontemporer dan rangkaian animasi baru, termasuk lagu pembuka dan penutup. Lagu pembuka baru, “We Go!” oleh Kitadani Hiroshi, akan menyertakan kolaborasi tamu spesial yang akan segera diumumkan, sementara lagu penutup, “Sailing” (versi TV) oleh BE:FIRST, menambahkan sentuhan baru yang menarik.

Pada Ahad, 20 Oktober 2024, Episode Ulang Tahun ke-25 yang spesial akan tayang perdana, untuk menghormati warisan abadi One Piece dengan rangkaian episode berdurasi 30 menit yang menggambarkan reuni kru Topi Jerami dari sudut pandang karakter non-bajak laut. Berlatar di Kepulauan Sabaody setelah Perang Puncak, cerita ini mengikuti protagonisnya, seorang gadis muda dan pengagum Nami, saat ia memulai petualangan kecil. Penggemar juga dapat menantikan episode tersebut di Crunchyroll.

Sinopsis One Piece Log: Fish-Man Island Saga

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kelompok Topi Jerami bersatu kembali di Sabaody. Hari yang dijanjikan telah tiba. Kelompok Topi Jerami telah kembali ke Kepulauan Sabaody setelah dua tahun berpisah yang melelahkan. Di tempat yang sama tempat mereka pernah kalah dari Pacifista, Topi Jerami telah membuktikan diri mereka lebih kuat dan siap untuk memulai perjalanan mereka ke Dunia Baru. Dengan Thousand Sunny yang kini telah diperlengkapi untuk melakukan perjalanan di bawah air, pemberhentian berikutnya adalah Pulau Manusia Ikan.

One Piece Log: Fish-Man Island Saga adalah versi suntingan khusus dari kisah asli One Piece, dalam cerita 21 episode yang dipersingkat dengan tampilan visual kontemporer yang disempurnakan.

One Piece, berdasarkan manga karya Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dan Bajak Laut Topi Jerami untuk menemukan harta karun utama, The One Piece, dan menjadi Raja Bajak Laut. Serial yang sudah berjalan lama ini terus memikat penggemar di seluruh dunia dengan perpaduan unik antara aksi, humor, dan penceritaan yang menyentuh hati.

Pilihan Editor: 5 Rekomendasi Anime Petualangan Selain One Piece, Ada Hunter X Hunter dan Sword Art Online