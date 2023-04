Jonathan Majors Hadapi Lebih Banyak Tuduhan Pelecehan dan Kehilangan Pekerjaan

TEMPO.CO, Jakarta - Jonathan Majors terjerat skandal kekerasan yang dilakukan pada seorang perempuan yang diduga kekasihnya, pada Sabtu, 25 Maret 2023. Bintang film Marvel Cinematic Universe (MCU) ini sebelumnya dinyatakan tidak bersalah oleh jaksa wilayah, tetapi laporan yang diduga datang dari beberapa korban lain mulai bermunculan.

Laporan Korban Jonathan Majors

Mengutip dari Variety, media berita tersebut mendapatkan banyak laporan dari orang-orang yang diduga sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh Jonathan Majors. Banyaknya antrean perempuan yang menunggu tuntutan bagi Majors dapat ditandai sebagai perubahan dramatis dalam kasus yang menjerat aktor kelahiran 1989 tersebut.

Aktor Tim Nicolai mengunggah sebuah pesan di Twitter yang mengisyaratkan banyaknya korban kekerasan Jonathan Majors, "Pada akhirnya membutuhkan korban untuk maju. Mengerikan untuk melihanya masih melakukan hal tersebut dan sebuah kelegaan melihatnya tidak mampu melakukannya lagi di masa mendatang."

Pada akhir Tweet-nya, Nicolai juga menyebut bahwa dia tidak yakin semua korban akan maju, tetapi dirinya juga menyadari bahwa itu merupakan keputusan para korban.

Saat dihubungi oleh Variety, Nicolai dikatakan serius dengan apa yang ditulisnya dan memberikan dukungan pada para korban. "Aku serius dengan apa yang kutulis. Lalu aku mendukung para korban yang aku tahu untuk maju," katanya.

Selain itu, tidak ada pihak pemain Ant-Man and the Wasp: Quantuman yang menghubunginya setelah tulisannya rilis di Twitter.

Jonathan Majors Dikeluarkan dari Proyek Film

Dikutip dari Variety, sebelum kejadian, Jonathan Majors merupakan salah satu aktor yang menjanjikan lewat penampilannya di Avengers dan memiliki beragam projek masa depan. Namun, menanggapi skandal yang bergulir, mengutip dari Deadline berbagai projek yang melibatkan Jonathan Majors memilih untuk mengeluarkan sang aktor.

Menurut laporan Deadline, Jonathan Majors dikeluarkan dari The Man in My Basement, diputus kontrak oleh manajernya di Entertainment 360, dan dikeluarkan dari Otis and Zelma. Jonathan Majors juga turut dikeluarkan dari berbagai projek yang belum diumumkan, salah satunya film biografi Otis Redding musim kelima. Selain itu, pada film The Man in My Basement, Jonathan Majors harusnya menjadi pemeran protagonis dan utama dari film adaptasi novel Walter Mosley.

