Profil Diljit Dosanjh, Penyanyi Punjab India Pertama yang Tampil di Coachella

TEMPO.CO, Jakarta - Diljit Dosanjh menjadi sejarah baru dalam dunia tarik suara India. Pasalnya, ia mengguncang panggung Coachella yang menjadi penyanyi Punjabi pertama pernah tampil di festival musik terbesar ini. Ia tampak mengenakan kurta dan tamba hitam dilengkapi dengan sorban yang tampil pada Ahad, 16 April 2023.

Penyanyi India ini tampil membawakan beberapa lagu hits terbesarnya. Coachella adalah festival musik tahunan di Indio, Coachella Valley, California yang menampilkan artis kelas atas dari seluruh dunia. Penampilan Diljit menandai dominasinya tidak hanya di industri Punjabi, tetapi juga di tingkat dunia.

Profil Diljit Dosanjh

Berdasarkan indianaexpress, Diljit Singh Dosanjh lahir pada 6 Januari 1984 dari keluarga Sikh di desa Dosanjh Kalan, Phillaur tehsil, distrik Jalandhar, Punjab, India. Ia sempat pindah ke Ludhiana, Punjab untuk menyelesaikan pendidikan formalnya, termasuk lulus SMA dari Sekolah Umum Shri Guru Harkrishan. Saat masih duduk di bangku sekolah, ia sudah memulai karier menyanyinya dengan membawakan Kirtan (musik religius Sikh) di gurdwara lokal.

Merujuk archive.org, pada 2004, Diljit berhasil merilis dua album, yaitu Ishq Da Uda Ada dan Dil secara bergantian. Popularitas Diljit melonjak dengan dirilisnya album ketiga berjudul Smile pada 2005. Lalu, pada tahun-tahun berikutnya, ia masih terus merilis album dan single lainnya, antara lain Ishq Ho Gaya (2006), Chocolate (2008), The Next Level (2009), dan Mel Karade Rabba (2010).

Kemudian, pada 2011, Diljit mulai terjun dalam dunia film Punjabi. Ia memulai debutnya melalui film The Lion of Punjab. Meskipun film tersebut gagal di box office, tetapi lagunya yang berjudul Lak 28 Kudi Da berhasil menjadi soundtrack film dengan kesuksesan besar. Lagu ini mencapai posisi puncak The Official Asian Download Chart di AS.

Satu tahun kemudian, ia merilis album religius pertamanya berjudul Sikh yang menceritakan tentang prinsip dan filosofi agama Sikh. Masih pada 2012, ia berhasil mendapatkan peran utamanya dalam film Jatt & Juliet. Film ini pun menjadi salah satu hit terbesar di industri film Punjabi yang berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satunya penghargaan untuk Diljit sebagai Aktor Terbaik dalam PTC Punjabi Film Award.

Melansir timesofindia, pada 2013, Diljit masih membintangi film Jatt & Juliet 2. Ia masih dipilih dalam sekuel film tersebut lantaran berkaca dari kesuksesan Jatt & Juliet sebelumnya. Selanjutnya, kariernya sebagai aktor semakin melejit yang terbukti dari perannya dalam beberapa film, antara lain Disco Singh (2014), Sardaarji (2015), Ambarsariya (2016), Super Singh (2017), Sajjan Singh Rangroot (2018), dan Shadaa (2019).

Pada 2020, Diljit Dosanjh berhasil memasuki tangga lagu Social 50 dalam Billboard setelah perilisan album ke-11, G.O.A.T. Album ini kemudian naik ke puncak tangga lagu Top Triller Global Billboard. Satu tahun kemudian, ia merilis album selanjutnya berjudul Moonchild Era dan berhasil masuk ke dalam daftar 100 Sikh, sebagaimana tercatat dalam Billboard dan tribuneindia. Selain itu, ia juga merilis film debutnya sebagai produser berjudul Honsla Rakh yang dibintangi Sonam Bajwa, Shehnaaz Gill, dan Shinda Grewal.

Menurut Variety, pada 2022, Diljit menandatangani kontrak dengan Warner Music. Menurut Max Lousada, CEO Warner Recorded Music, musik asal Punjabi telah lama populer di India dan sekarang memicu minat internasional. Satu-satunya nama yang membesarkan industri musik dengan genre sesuai perkembangan zaman adalah Diljit Dosanjh. Selain itu, dengan keahlian kreatif dan jaringan pemasaran global dari Warner Music, Diljit dapat menjangkau audiens baru di seluruh dunia.

