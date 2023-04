5 Pemeran Utama Klub Kecanduan Mantan Ungkap Sifat Karakternya yang Unik

TEMPO.CO, Jakarta - Serial komedi situasi pertama dari Netflix Indonesia, Klub Kecanduan Mantan menghadirkan 5 karakter utama yang memiliki sifat unik dan sama-sama terjebak dalam kisah cinta masa lalu. Karakter-karakter tersebut diperankan oleh Agatha Pricilla, Rachel Amanda, Hafizh Weda, Andri Mashadi, dan Chicco Kurniawan.

Klub Kecanduan Mantan berfokus pada kisah kelima karakter tersebut yang terdiri dari pengusaha ambisius, guru yoga pencinta damai, barista pemarah, pemuda simpatik, dan playboy yang meragukan bersatu dalam sebuah kelompok dengan tujuan mengakhiri ketergantungan pada cinta di masa lalu.



1. Agatha Pricilla sebagai Raysa



Agatha Pricilla sebagai Raysa dalam serial komedi situasi Klub Kecanduan Mantan. Dok. Netflix

Raysa merupakan pemimpin Klub Kecanduan Mantan yang penuh perhatian dan terobsesi dengan penyair Rupi Kaur. Ia mendedikasikan dirinya untuk membantu teman-temannya move on dari mantan mereka tapi sesungguhnya ia juga menghadapi kesulitan yang sama.

"Raysa beranggapan kalau move on itu enggak bisa sendirian harus ada support system atau pendukung, tapi kan jatuhnya kalau satu enggak move on semuanya jadi enggak bisa move on ya sebenarnya. Tapi ada keinginan untuk membantu temen-temennya move on. Dia mencari suspect-suspect yang bisa diajak, sebenarnya itu menjadi alasannya dia saja," kata Agatha Pricilla dalam konferensi pers pada Senin, 10 April 2023.



2. Rachel Amanda sebagai Tina



Rachel Amanda sebagai Tina dalam serial komedi situasi Klub Kecanduan Mantan. Dok. Netflix

Tina terdorong untuk hidup dengan damai setelah menjalani pengalaman spiritual di Ubud. Ia menyimpan keinginan yang mendua antara menyatukan dirinya dengan alam semesta atau mengeluarkan amarahnya yang membara.

"Tina adalah anggota Klub Kecanduan Mantan yang paling zen. Dia punya caranya tersendiri bahwa kalau mau move on atau lupa sama mantan, cara-caranya mengiktui alam semesta. Kerjaannya meditasi," kata Rachel Amanda.



3. Hafizh Weda sebagai Kevin



Hafizh Weda sebagai Kevin dalam serial komedi situasi Klub Kecanduan Mantan. Dok. Netflix

Kevin yang merasa sulit untuk mengatasi masalah berusaha menutupi patah hatinya dengan kesombongan dan uang. Rasa sinisnya terhadap orang lain, termasuk teman-temannya, menjadi cara ia melindungi diri sendiri. Dalam konferensi pers Hafizh Weda mendeskripsikan karakternya sebagai superhero.

"Menurut saya Kevin adalah karakter yang cukup aneh. Ia memakai kemeja dan celana formal ke mana-mana, tapi ada sesuatu yang begitu relatable di balik wajah yang ia tunjukkan kepada orang-orang, terutama bagaimana ia menghindar dari rasa patah hatinya. Ia berlagak kuat walau sebenarnya di dalam itu dia sedih," katanya.

4. Andri Mashadi sebagai Asep



Andri Mashadi sebagai Asep dalam serial komedi situasi Klub Kecanduan Mantan. Dok. Netflix

Asep merupakan orang dengan temperamen tinggi walau sebenarnya ia pria yang lembut dan cukup sensitif. Dari sudut pandangnya, rasa marah membantu ia memahami rasa patah hati yang tengah dialaminya.

"Asep (adalah) orang yang sangat ramah, baik seperti di trailer. Bahasa tubuhnya dia kalau mengartikan bentuk cinta seperti itu, kayaknya dia emang butuh orang lain biar dia enggak wuwuwu (kacau)," kata Andri Mashadi.

5. Chicco Kurniawan sebagai Kori



Chicco Kurniawan sebagai Kori dalam serial komedi situasi Klub Kecanduan Mantan. Dok. Netflix

Memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan Asep, Kori merupakan laki-laki polos dan lemah lembut. Ia menyalahkan dirinya setiap kali terjadi kesalahan dalam hidupnya, sedemikian rupa sehingga ia rela membiarkan mantan kekasihnya mempermainkannya demi mencegah sang mantan merasa marah atau kecewa.

"Kori karakternya lugu, polos, paling tulus orangnya. (Kori punya pemikiran) 'Kenapa harus move on? Kenapa kita enggak lanjut aja? Apa yang salah dengan itu?'," kata Chicco Kurniawan.



Persamaan Sifat Para Pemain dengan Karakternya di Klub Kecanduan Mantan



Kelima pemeran utama Klub Kecanduan Mantan di atas memiliki sejumlah kesamaan dengan karakter yang mereka perankan. Seperti Tina, Rachel Amanda pernah sulit melupakan mantannya. Chicco Kurniawan mudah jatuh cinta, sama seperti Kevin. Baik Asep maupun Andri Mashadi sama-sama dekat dengan ibu mereka. Agatha Pricilla, seperti halnya Raysa, mudah overthinking dan sangat peduli pada teman-temannya. Hafizh Weda sama seperti Kevin, keduanya susah move on dari patah hati setelah putus cinta.

Semua pemeran menyatakan bahwa absurditas dan komedi adalah daya tarik utama serial ini, yang dipadu kontras dengan kesedihan dan patah hati. "Saya suka sekali level komedi di serial ini, dengan lelucon yang luar biasa lucu dan absurd," kata Andri Mashadi.

Klub Kecanduan Mantan akan tayang mulai Kamis, 20 April 2023 di Netflix.

