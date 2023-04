Suga BTS Bakal Kembali Kolaborasi dengan IU di Lagu People Pt. 2

TEMPO.CO, Jakarta - Suga BTS mengkonfirmasi akan melakukan kolaborasi kedua bersama penyanyi solo, IU lewat lagu People Pt.2. Informasi ini dibagikan oleh Suga BTS pada Rabu, 5 April 2023 di story Instagram pribadinya dan Instagram resmi BTS.

Dalam poster unggahan BTS, terlihat Suga dengan nama panggungnya Agust D yang sedang bermain alat musik keyboard. Di bagian bawah poster tertulis informasi "pre-release track, People Pt. 2 (feat. IU)". Selain itu, lagu kolaborasi People Pt. 2 akan rilis pada Jumat, 7 April 2023, pukul 1 siang waktu Korea Selatan atau 11 pagi WIB.

Kolaborasi Pertama Suga BTS dan IU lewat Lagu Eight

Pada 2020, Suga BTS pernah melakukan kolaborasi dengan IU lewat lagu yang berjudul Eight. Dikutip melalui Soompi, lagu kolaborasi antara anggota boy band super Korea dan penyanyi solo wanita ini tergolong sukses karena berhasil menyapu bersih peringkat musik di seluruh dunia. Tak hanya itu, lagu Eight berhasil mendapatkan perfect all-kill di aplikasi streaming musik Korea Selatan.

Selain itu mengutip dari Naver, IU pernah menyampaikan rasa nyamannya dalam bekerja sama dengan Suga BTS di kanal Youtube pribadinya. IU menyebut bahwa dirinya mampu membuat melodi dan lirik lagu dengan mudah dalam kolaborasi tersebut.

"Dia (Suga) seumuran dengan saya jadi pembuatan lagu (Eight) dilakukan secara kasual. Melodi (lagu) mudah dibuat, lirik lagu juga dengan mudah muncul di kepala," tutur IU dalam video behind the scene video musik Eight, dikutip dari Naver.

Sementara itu, kolaborasi kedua antara Min Yoon Gi atau Suga BTS dan Lee Ji Eun atau IU akan dilakukan pada bulan yang sama dengan perilisan trilogi milik Suga BTS. Dikutip melalui Soompi, Suga akan merilis album solonya yang berjudul D-DAY pada Jumat, 21 April 2023. Trilogi ciptaan Suga ini akan dirilis pada pukul 13.00 waktu Korea Selatan atau 11.00 WIB.

