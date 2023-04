Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Kalahkan John Wick 4 di Peringkat Penjualan Box Office

TEMPO.CO, Jakarta - Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves membuka penjualan minggu pertama mereka dengan 71 juta dollar dari akumulasi penjualan secara internasional. Dikutip dari The Indian Express, film produksi The Paramount Pictures dan eOne ini berhasil menggeser John Wick: Chapter 4 dari posisi pertama di International Box Office.

Film ini masih setengah jalan dari modal film yang membutuhkan 150 juta dollar untuk proses produksi film. Film adaptasi permainan yang dibuat oleh sutradara Jonathan Goldstein dan John Francis Daley ini masih akan melanjutkan penjualan hingga April 2023.

Geser John Wick: Chapter 4 ke Posisi 2

Kembali dikutip dari Variety, Dungeon and Dragons: Honor Among Thieves meraup keuntungan di bisokop Amerika Serikat dan Kanada sebanyak 38.5 juta dollar di akhir pekan. Film ini juga berhasil debut di pasar internasional dengan meraup keuntungan senilai 33 juta dolar AS di 60 pasar.

Film yang menampilkan aktor Hugh Grant sebagai antagonisnya memulai penjualan 5 juta dollar AS di China, 4.3 juta dollar di Inggris, 2.4 juta dollar di Mexico, 2.4 juta dollar di Austraia, dan 2 juta dollar di Jerman. Meskipun berhasil menggeser Keanu Reeves dari puncak penjualan, film John Wick: Chapter 4 masih menunjukkan penjualan yang signifikan. Dilansir melalui Variety, pada minggu kedua, John Wick 4 berhasil melakukan penjualan senilai 122 juta dollar AS. Secara total, film ini telah membahwa keuntungan 245 juta dollar.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. Foto: Instagram.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Film Adaptasi Permainan

Melansir dari CBR, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves merupakan film yang bercerita tentang pencuri berkarisma dan kelompoknya yang melakukan petualangan untuk mengambil barang peninggalan yang hilang.

Film ini menampilkan akting sejumlah aktor dan aktris Hollywood, yaitu Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, dan Hugh Grant.

Dungeon and Dragons: Honor Among Thieves juga berhasil menuai respon positif di publik dengan penilaian 89% oleh para kritikus dan 92% dari penonton di Rotten Tomatoes.

