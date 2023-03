5 Fakta Menarik tentang Suga BTS

TEMPO.CO, Jakarta - Suga BTS mengumumkan tur solo mancanegara. Suga akan mengadakan konser di Amerika Serikat, Indonesia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Suga BTS akan konser di ICE BSD pada 26 Mei hingga 28 Mei 2023. Konser bertema Agust D Tour 2023, dilansir Soompi. Suga penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser yang merilis mixtape solo pertamanya pada 16 Agustus 2016. Idola K-Pop bernama asli Min Yoon Gi itu juga punya nama panggung Agust D. Huruf D dalam nama panggungnya ini berarti Daego Town, kampung halaman dia.

Fakta tentang Suga BTS

1. Rapper

Ia tertarik belajar menjadi rapper setelah mendengar Ragga Muffin dari Stony Skunk. Ia memutuskan menjadi rapper setelah mendengarkan Fly dari Epik High. Sebelum bergabung dengan dengan Big Hit Entertainment, Suga pernah menjadi rapper dengan nama panggung Gloss.

2. Ingin menjadi produser

Pada 2010, Suga masuk dalam daftar debut BTS. Selama tiga tahun menjalani masa trainee, Suga dijanjikan tidak perlu menari oleh agensi manajemen BTS, Bang Si Hyuk. Nyatanya ia dalam grup BTS dengan koreografi menari.

3. Belajar menulis lagu pada usia 13 tahun

Suga mulai menulis lagu dan bekerja mengolah musik pada usia 13 tahun. Pada usia 17 tahun, dia telah bekerja paruh waktu di studio rekaman untuk belajar tentang produksi musik. “Tidak ada motivasi khusus untuk membuat musik. Saya hanya harus melakukannya," katanya.

4. Penulis beberapa lagu BTS

Lagu BTS yang ditulis oleh Suga antara lain Jump, Let Me Know, Boyz with Fun dan lagu solonya sendiri First Love

5. Penggemar basket

Hobi bermain basket diminati sejak masih sekolah hingga masa trainee. Dia selalu bermain bola basket setiap hari Minggu dengan mengisi posisi point guard atau shooting guard.

KPOP HERALD | KPOPPING

