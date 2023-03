Karier Mashiho, Sebelum Bergabung Treasure hingga Hengkang

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah keluar dari grup Treasure, Mashiho dikabarkan fokus pemulihan kesehatannya. Mashiho sempat mengejutkan para penggemarnya saat momentum ulang tahunnya yang ke-22, pada 25 Maret 2023. Mashiho mengejutkan para penggemarnya dengan membuka akun Instagram dia @mshtkt_tm dengan satu posting. Kemunculan Mashiho di media sosial pertama kali setelah hengkang dari Treasure pada November 2022.

Perjalanan karier Mashiho

Mengutip Fandom, Mashiho lahir pada 25 Maret 2001. Ia mulai belajar menari pada usia 5 tahun dan mempelajari semua jenis tarian. Pada 23 Maret 2013, Mashiho menjadi salah satu trainee pertama dari YG Japan. Dia muncul di film pendek grup musik AKMU sebagai barista.a

2018-2019: YG Treasure Box dan Treasure 13

X

Pada 2018, Mashiho berpartisipasi dalam acara survival show baru YG Entertainment bernama YG Treasure Box. Mulanya ia tidak terpilih untuk grup utama, Treasure. Pada 29 Januari 2019, YG mengumumkan, ia akan membentuk grup kedua dari acara tersebut, yang disebut Magnum. Ia terpilih sebagai salah satu anggotanya. Grup ingin promosi bersama sebagai Treasure 13. Sampai akhirnya berpisah menjadi dua unit.

2020: Rencana debut

Baca Juga: Kemenhub Nonaktifkan Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Istrinya Pamer Kekayaan

Pada 6 Januari 2020, YG membuat posting pemberitahuan di situs web resmi mereka yang menyatakan rencana grup itu. Organisasi ulang sebagai grup beranggota 12 orang dan integrasi dua unit menjadi satu yang diberi nama Treasure.

Pada 30 Januari, Treasure merilis video penampilan untuk lagu pradebut Going Crazy. Pada 20 Juli, YG Entertainment merilis video teaser dan poster yang mengumumkan debut Treasure pada 7 Agustus. Treasure merilis album single perdananya, The First Step: Chapter One

2022: Hengkang dari YG Entertainment

Pada 8 November 2022, YG Entertainment mengumumkan Mashiho dan Bang Ye Dam, telah mengakhiri kontrak mereka dengan perusahaan dan keluar dari Treasure. Mengutip Soompi, agensi bersepakat agar Mashiho memiliki cukup waktu untuk pulih dari masalah kesehatannya.

Pilihan Editor: Profil 10 Personel Treasure Setelah Ditinggal Bang Ye Dam dan Mashiho

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.