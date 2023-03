Mengenal Mina Twice Anggota asal Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Myoui Mina penyanyi, penari, dan model asal Jepang. Ia salah satu anggota dari grup K-pop Twice. Ia juga dikenal populer sebagai Mina Twice. Mengutip Kprofiles, Mina lahir di San Antonio, Texas, Amerika Serikat, pada 24 Maret 1997. Mina menempuh sekolah menengah di Obayashi Sacred Heart School di Jepang.

Profil Mina Twice

Mina anggota yang memiliki masa pelatihan terpendek sebelum memulai debutnya sebagai anggota Twice. Dia masuk dalam industri K-Pop ketika cover dengan temannya menggunakan lagu Girls' Generation.

Mengutip Kpoper, Mina bergabung dengan JYP Entertainment sebagai trainee pada 2 Januari 2014. Setelah tiga tahun berlatih, ia debut sebagai anggota Twice pada Oktober 2015. Sebagai anggota Twice, Mina telah berkontribusi untuk banyak album dan lagu hit seperti Cheer Up, TT, Likey, dan Feel Special. Dia juga menjadi anggota subunit Twice bernama Twice Japan yang mempromosikan lagu-lagu di Jepang.

Tak hanya berkarier musik, Mina juga aktif sebagai model dan sering tampil di acara fashion. Dia juga menjadi duta untuk banyak merek fashion dan kosmetik terkenal.

Mina dikenal oleh penggemar karena kemampuan menari dan kepribadian yang tenang. Pada 2019, ia vakum dari kegiatan promosi karena masalah kesehatan. Pada 2020, ia kembali setelah menjalani perawatan dan pemulihan.

Mina Twice rehat sejenak

Mina tidak ikut dalam kegiatan promosi album Feel Special. Album baru Twice yang diluncurkan dalam showcase di Yes24 Live Hall Seoul, Korea Selatan, pada Senin, 23 September 2019

Mengutip All Kpop, sebelum showcase dimulai, perwakilan untuk JYP Entertainment naik ke atas panggung untuk mengumumkan, Mina tidak akan menghadiri acara tersebut atau dalam kegiatan promosi album apa pun terlepas dari penampilannya di album dan dalam video musik.

Mina juga absen dari tur dunia Twiice kala itu baru saja menerima diagnosis gangguan kecemasan. JYP Entertainment sebelumnya memberikan pernyataan kondisi Mina etelah melakukan pemeriksaan dengan lembaga medis khusus.

