Mengenal Hwang Hyunjin, Anggota Stray Kids yang pernah Rehat 4 Bulan dari Industri Hiburan

TEMPO.CO, Jakarta - Hwang Hyunjin penyanyi rap, penyanyi-penulis lagu dan komposer Korea Selatan di bawah naungan JYP Entertainment. Ia lahir di Seoul, pada 20 Maret 2000.

Hwang Hyunjin dikenal sebagai anggota grup Stray Kids. Mengutip Kprofiles, Hyunjin sempat tinggal sebentar di Las Vegas, Amerika Serikat ketika dia masih kecil. Dia bersekolah di School of Performing Arts di Seoul. Di sana dia belajar tari.

Profil Hyunjin

Sebelum debut sebagai anggota Stray Kids, Hyunjin sempat muncul dalam beberapa video musik dan program televisi, seperti Stray Kids pada 2017. Ia terpilih sebagai anggota final dari program tersebut dan bergabung sebagai anggota Stray Kids pada tahun yang sama.

Mengutip KPopping, Hyunjin memulai debutnya sebagai anggota Stray Kids pada 25 Maret 2018. I Am Not dan judul lagunya District 9. Hwang Hyunjin dikenal sebagai salah satu penari utama dan vokalis dari Stray Kids. Ia juga terlibat dalam menulis lirik dan produksi beberapa lagu dari Stray Kids. Hyunjin juga sering muncul dalam beberapa program televisi dan acara varietas sebagai bintang tamu.

Hyunjin terpilih sebagai Artist of the Month dari Studio Choom untuk Oktober 2021. Dia juga berada di peringkat ke-36 di 100 Most Handsome Faces of 2020 dari TC Candler. Hyunjin menjadi kameo dalam drama A-Teen Season 2 episode 16 (2019) bersama IN. Dia juga seorang MC di Show Music Core.

Pernah hiatus dari Stray Kids

Pada Februari 2021, agensi JYP Entertainment mengumumkanHyunjin dari grup K-Pop Stray Kids akan menghentikan aktivitasnya di industri hiburan. Keputusan itu setelah agensi merilis pernyataan yang membahas tuduhan Hyunjin terlibat dalam tindak kekerasan di sekolah.

"Agensi telah menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab atas semua aktivitas Hyunjin. Menyelidiki cara terbaik untuk membatalkan aktivitas yang akan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan terhadap mereka," kata pihak JYP, dilansir Soompi, Minggu 28 Februari 2021.

Pada Juni 2021, JYP Entertainment mengumumkan Hyunjin akan kembali beraktivitas bersama Stray Kids setelah absen selama empat bulan. Kala itu, Stray Kids sempat mengejutkan penggemar dengan merilis lagu mixtape terbaru Oh. Lagu tersebut menampilkan delapan anggotanya termasuk Hyunjin yang telah hiatus dari kegiatan grup sejak Februari.

