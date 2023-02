Mengenal Josh Groban, Penyanyi yang akan Tampil di Broadway Sweeney Todd

TEMPO.CO, Jakarta - Broadway Sweeney Todd akan dibintangi Josh Groban dan Annaleigh Ashford. Adapun Josh Groban dan Annaleigh Ashford membintangi produksi Thomas Kail yang akan dibuka pada 26 Maret 2023, dikutip dari situs web Broadway Buzz.

Profil Josh Groban

Josh Groban bernama lengkap Joshua Winslow Groban lahir di Los Angeles, California, pada 27 Februari 1981. Ia penyanyi populer Amerika yang dikenal memadukan gaya musik kontemporer dan klasik. Mengutip Britannica, ayah Josh Groban, Jack seorang pengusaha.

Mulanya Groban tidak belajar menyanyi secara serius hingga akhirnya ia aktif di teater musikal di Sekolah Menengah Seni Wilayah Los Angeles. Akhir tahun 1998, dia diperkenalkan dengan produser pemenang Grammy, David Foster yang mengajak Groban untuk menyanyi di sejumlah acara. Tak lama setelah itu, Groban menerima kontrak rekaman dari Warner Brothers.

Album pertamanya, Josh Groban tahun 2001. Diproduksi oleh Foster memadukan pop dengan lagu-lagu klasik. Album Groban berikutnya yang direkam secara langsung saat tampil di serial televisi publik Great Performances menampilkan lebih banyak komposisi musik orisinal dan penampilan artis tamu seperti pemain biola klasik. Album Groban selanjutnya, Stages rilis pada 2015 berisi kumpulan lagu klasik dari musikal.

Pada 2011, Groban mulai debut filmnya memerankan seorang pengacara dalam serial komedi tersebut. Mengutip situs web joshgroban.com, Groban memulai aktingnya di Broadway pada 2016. Ia membintangi Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812, opera pop yang terinspirasi oleh War and Peace karya Leo Tolstoy. Penampilannya sebagai aristokrat melankolis, Groban menerima nominasi Tony Award.

Penghargaan yang diterima Josh Groban

Mengutip IMDb, berikut penghargaan yang diberikan kepada Josh Groban:

1. Pada 2019 sebagai nominasi Primetime Emmy The 72nd Annual Tony Awards

2. Pada 2005 sebagai nominasi Critics Choice Award Best Song The Polar Express

3. Pada 2001 sebagai pemenang GoldSpirit Awards Best Original Song A.I. Artificial Intelligence

4. Pada 2005, 2009, 2016 dan 2017 sebagai nominasi Grammy Awards Best Traditional Pop Vocal Album

5. Tahun 2004 dan 2005 sebagai nominasi World Soundtrack Awards Best Original Song Written for Film

