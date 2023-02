Mengenal Aespa, Grup K-Pop yang Anggotanya Dibatasi tak menjadi Brand Ambassador

TEMPO.CO, Jakarta - Aespa dipilih menjadi brand ambassador rumah mode mewah dari Prancis, Givenchy, dan merek perhiasan dari Swiss, Chopard. Namun, tak satu pun anggota grup itu mewakili merek tertentu atas nama pribadi.

Mengutip Allkpop, Kamis, 23 Februari 2023, alasannya karena salah satu prinsip SM Entertainment untuk membatasi aktivitas individu saat berpromosi dalam grup. Sebelumnya, anggota Aespa juga mengatakan dalam acara radio mereka lebih suka dipilih sebagai duta grup daripada individu.

Profil Aespa

Aespa grup Korea Selatan beranggota empat orang di bawah SM Entertainment. Mengutip KProfiles, grup ini terdiri atas Karina, Giselle, Winter dan NingNing Grup ini memulai debutnya dengan single Black Mamba pada 17 November 2020.

Mengutip Fandom, pada 26 Oktober 2020, sebuah video intro dirilis di media sosial Aespa yang mengumumkan nama dan logo grup itu. Setelah itu SM Entertainment mengumumkan akan mengadakan debut pada November.

Winter Aespa anggota pertama yang diumumkan. Anggota kedua, Karina diumumkan pada 28 Oktober. Pada hari yang sama, video yang ditampilkan selama konferensi pers menampilkan Lee Soo-Man menjlaskan, grup akan memiliki empat anggota, termasuk Giselle dan Ningning .

Pada 29 Oktober, Ningning secara resmi diumumkan sebagai anggota ketiga grup. Pada 30 Oktober, Giselle diumumkan sebagai anggota keempat dan terakhir grup. Pada 2 November diumumkan, grup tersebut akan debut pada 17 November 2020.

Video musik untuk lagu Black Mamba telah ditonton sebanyak 21.4225.062 kali pada hari pertama dirilis. Ini memecahkan rekor video musik yang paling banyak dilihat dalam 24 jam pertama oleh grup K-pop dalam debutnya yang sebelumnya dipegang oleh ITZY dengan lagu Dalla Dalla.

Pada 22 Juli 2021, Aespa diumumkan telah menandatangani kontrak dengan Creative Artists Agency untuk aktivitas di Amerika Serikat. Pada 2 Desember 2021, Aespa menerima penghargaan Daesang (Stage of the Year) pertama di Asia Artist Awards. Pada 4 Desember, grup tersebut memenangi Daesang kedua Record of the Year di Melon Music Awards 2021.

Pada 2 Juni 2022 telah diumumkan, Aespa menandatangani kontrak dengan Warner Records untuk promosi global. Pada 1 Desember 2022, diumumkan melalui situs web Aespa akan mengadakan tur Jepang pertama Aespa Live Tour 2023 di Jepang, pada 13 Maret hingga 30 April 2023.

Pada 17 Januari 2023, diumumkan Aespa akan tampil di hari kedua festival musik Governors Ball pada 10 Juni. Pada 20 Januari 2023, poster di media sosial mengumumkan grup tersebut akan mengadakan tur konser pertama mereka yang bertajuk 2023 Aespa 1st Concert 'SYNK: Hyper Line'.

Diskografi

Studio albums: TBA (2023)

Mini albums: Savage (2021) dan Girls (2022)

Digital singles: Black Mamba (2020), Forever (2021), Next Level (2021), dan Dreams Come True (2021)

Remix singles: iScreaM Vol.10 : Next Level Remixes (2021), dan iScreaM Vol.18 : Girls Remixes (2022)

Collaborations: Beautiful Christmas (with Red Velvet) (2022)

Digital singles: Life's Too Short (2022)

