Kisah Cinta Nong Poy dan Oak yang Akan Menikah 1 Maret Nanti

TEMPO.CO, Jakarta - Nong Poy menyandang sebutan transgender tercantik di Thailand setelah berhasil meraih gelar Miss Tiffany Universe dan Miss International pada 2004. Treechada Petcharat merupakan nama lengkap Nong Poy. Sementara nama panggilannya ialah Poy atau Poyd, dan nong berarti adik.

Di Thailand, Nong Poy juga merupakan aktris dan model terkenal setelah beberapa kali membintangi film. Ia mengawali mengawali kariernya sebagai model sejak 2004, lalu membintangi film With Love pada 2010. Ia melanjutkan kariernya di dunia seni peran dengan membintangi film-film Hong Kong dan Tiongkok seperti The White Storm, From Vegas to Macau II, Insomnia Lover, dan Witch Doctor.

Transgender saat ini sedang sangat berbahagia lantaran baru saja menggelar pesta lajang seperti putri bangsawan dan gayanya berpenampilan mirip Kate Middleton pada 17 Februari 2023. Lalu, pada 22 Februari 2023 Nong Poy dan calon suami mengadakan upacara adat menjelang pernikahan. Rangkaian acara ini diadakan Nong Poy dan Oak Phakwa sebelum mereka menikah pada 1 Maret 2023. Aktris yang akan menikah dengan konglomerat Thailand ini memang sangat menarik. Berikut ini kisah cinta Nong Poy yang mendapatkan anak Crazy Rich Thailand, mari simak.

Nong Poy dan kekasih tengah melakukan upacara adat sebelum melangsungkan pernikahan. Foto: Instagram Nong Poy.

Kisah Cinta Nong Poy dengan Oak Phakwa Hongyok

Nong Poy mendadak viral setelah mengumumkan rencana pernikahannya dengan crazy rich Thailand pewaris grup Ar Jor yakni perusahaan di bidang restoran, museum, dan kafe di Phuket, Thailand bernama Oak Phakwa Hongyok. Nong Poy dan Oak adalah teman lama. Mereka telah mengenal satu sama lain selama lebih dari 20 tahun, bahkan sebelum operasi penggantian kelamin Nong Poy.

Keduanya mulai berkencan setahun yang lalu. Nong Poy dan Oak Phakwa Hongyok saling jatuh cinta di sebuah kuil saat mereka berdoa untuk meminta keberuntungan. Sebelum bersama Oak Phakwa Hongyok, Nong Poy sempat diketahui memiliki hubungan dengan pria bernama Warwik Pong yakni pegolf profesional, namun hubungan keduanya dikabarkan berakhir tanpa alasan apapun.

Kabar pernikahan Nong Poy dengan Oak Phakwa Hongyok menjadi berita bahagia bagi banyak orang. Baru-baru ini, Nong Poy membagikan potret kebersamaannya dengan calon suami dan mendapatkan komentar dari salah satu keluarga Oak Phakwa Hongyok dengan cuitan, "Dua anak sudah bertunangan, selamat datang Nong Poy sebagai anggota keluarga. Mari kita saling mencintai seperti hari ini, bahagia dan menjadi tua bersama," tulis salah satu anggota keluarga Oak Phakwa Hongyok.

Nong Poy. Foto: Instagram @poydtreechada.

Profil dan Background Nong Poy

Treechada Petcharat atau yang kerap dipanggil nong Poy ini memiliki nama asli Saknarin Marnyaporn. Ia lahir di Phang Nga, Thailand pada 5 Oktober 1986. Nong Poy memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan 48 kg, ia dikenal sangat menjaga privasi keluarganya namun diketahui memiliki adik perempuan.

Aktris populer dari provinsi Thailand Selatan ini memiliki media sosial Instagram dengan username @poydtreechada. Ia memiliki 2,6 juta pengikut sementara Facebooknya memiliki 211 ribu pengikut.

Bukan hanya cantik dan jago akting, Nong Poy dikenal pintar hingga bisa bekerja dengan Bring Life Laboratory dan Supplements Manufacture (BIOMT) di Thailand. Ia melakukan penelitian dan pengembangan produk inovatif seperti bio-molekul, peradangan organ, industri makanan, apoteker, rekayasa genetika dan lainnya. Nong Poy juga memegang gelar dalam Ilmu Saraf dan saat ini sedang terdaftar dalam program Magister Genetika Molekuler dan Rekayasa Genetika di Universitas Mahidol.

Nong Poy terjun ke dunia entertainment sejak 2004 berprofesi sebagai model dan aktris, ia merupakan seorang laki-laki yang merasa dirinya perempuan. Lalu pada usia 17 tahun, Nong Poy melakukan operasi pemotongan alat kelamin dan menjadi perempuan seutuhnya. Hingga pada saat ini ia menjadi perbincangan publik internasional setelah dirinya masuk ke daftar Most Beautiful Faces di dunia oleh majalah film Amerika Serikat (AS) TC Candler.

Nah, itu dia kisah cinta transgender cantik Nong Poy bersama calon suaminya. Ternyata ia memiliki hidup dengan penuh tantangan baik di kehidupan dan karirnya, berkat kerja keras dan usahanya Nong Poy akhirnya bisa menjadi aktris transgender terpopuler.

