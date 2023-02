Mengenal Suga, Anggota BTS yang akan Konser Solo di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Suga BTS mengumumkan tur solo mancanegara. Suga akan mengadakan konser di Amerika Serikat, Indonesia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Suga BTS akan konser di ICE BSD pada 26 Mei hingga 28 Mei 2023. Konser bertema Agust D Tour 2023, dilansir Soompi.

Profil Suga BTS

X

Min Yoon Gi atau Suga lahir pada 9 Maret 1993 di Daegu, Korea Selatan. Pada Maret 2019, ia lulus dari bidang Penyiaran dan Hiburan, Global Cyber University. Suga melanjutkan pendidikannya di Hanyang Cyber University untuk program Magister Administrasi Bisnis di bidang Periklanan dan Media.

Suga berminat musik, karena menyukai rap setelah mendengar Ragga Muffin milik Stony Skunk. Setelah terinspirasi lagu-lagu milik Epik High, ia memutuskan untuk menjadi seorang rapper. Ia pernah bekerja paruh waktu di studio rekaman ketika berusia 17 tahun. Sejak itu, ia mencoba menggubah dan mengaransemen musik, rap, dan tampil di beberapa panggung, dikutip dari Naver.

Suga bergabung dengan perusahaan sebagai produser musik. Ia berlatih di bawah naungan Big Hit Entertainment selama tiga tahun bersama J-Hope dan RM. Ia memulai debutnya sebagai anggota BTS yang juga telah memproduseri dan menulis lirik untuk berbagai lagu di album grupnya itu.

Karier bersama BTS

Mengutip Billboard, bersama BTS, Suga merilis lagu pengantar solo berjudul Intro: The Most Beautiful Moment in Life dan Intro: Never Mind yang dirilis pada November 2015. Sejak itu, ia tidak membawakan lagu pengantar lain untuk BTS sampai 2020, ketika ia mulai merilis kembali Interlude: Shadow bagian album Map of the Soul: 7. Suga juga merilis dua lagu solo yang berjudul First Love dan Trivia: Seesaw.

Pada 2018, Suga dianugerahi Order of Cultural Merit Hwagwan kelas lima oleh Presiden Korea Selatan bersama dengan anggota BTS lainnya. Pada Juli 2021, masih bersama anggota BTS lainnya, ia ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Generasi dan Budaya Masa Depan oleh Presiden Moon Jae In.

Pada 2020, Suga BTS merilis mixtape keduanya, D-2 yang mencapai nomor 76 di tangga lagu US Billboard Hot 100 dan menjadi album dengan charting tertinggi solois Korea di Amerika Serikat. Pada 2021, ia memproduseri single You untuk penyanyi Jepang ØMI, dikutip dari Oricon News. Pada 2022, ia berkontribusi dalam penulisan That That untuk Psy. Baru-baru ini, ia diumumkan sebagai duta merek Valentino dan kampanye Maison Valentino Essentials untuk pakaian pria merek tersebut, dilansir Women's Wear Daily.

