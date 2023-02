Profil Lengkap Jaehyun NCT, Si Sultan Versi Korea, dan Fakta Unik Terbarunya

TEMPO.CO, Jakarta - Jaehyun merupakan anggota dari NCT yakni boyband generasi ketiga dari Korea Selatan yang debut pada April 2016. Jaehyun secara resmi debut sebagai anggota sub-unit pertama NCT U melalui single The 7th Sense dan Without You. Tampan, rupawan, berbakat dan kaya raya memang paket sempurna, hingga Jaehyun dijuluki sebagai "bias sejuta umat” oleh penggemar K-Pop.

Memiliki nama asli dan nama panggung yang sama, Jung Jaehyun ternyata sempat mengganti nama saat SMA karena saran dari nenek yang namanya tidak memiliki karakter Hanja “Hyun”. Sebab itulah Jaehyun mengubah nama legalnya menjadi Jung Yoon Oh. Nama asli ini tidak mengubah nama panggung Jaehyun dan membuatnya tetap sukses.

Selain pandai bernyanyi dan menari, Jaehyun juga sukses menjadi aktor populer melalui drama debutnya yakni Dear. M pada 2022. Vokalis sub unit NCT 127 ini lahir bertepatan dengan hari valentine. Simak profile lengkap Jaehyun NCT dan fakta unik terbarunya sekarang juga.

Profil dan Biodata Jaehyun NCT

- Nama Panggung: Jaehyun ()

- Nama Lahir: Jung Jae Hyun, sementara nama legalnya Jung Yoon Oh ()

- Posisi: Vokalis, Penari, Rapper, Visual

- Tanggal Lahir: 14 Februari 1997

- Zodiak: Aquarius

- Tinggi: 180 cm (5’11″)

- Berat: 63 kg (138 lbs)

- Golongan Darah: A

- Jenis MBTI: ESTP / ESFP

- Agensi: SM Entertainment

- Grup afiliasi: NCT U dan NCT 127

- Instagram: @_jeongjaehyun

Fakta Jaehyun NCT Terbaru:

1. Memiliki Kebiasaan Tidur Memeluk Selimut

Jaehyun dikenal memiliki kebiasaan unik seperti makan dengan porsi yang banyak, hingga tidur sambil memeluk selimut.

2. Memiliki Nama Panggilan Jay

Jaehyun sering dipanggil Jay karena pada saat ia tinggal di Connecticut, guru sekolahnya kesulitan untuk memanggil namanya. Sebab itulah Jaehyun kerap kali dipanggil Jay.

3. Dijuluki Valentine's Boy

Jaehyun lahir pada hari kasih sayang, tepatnya pada Hari Valentine maka banyak penggemar yang menjuluki dirinya sebagai Valentine’s Boy.

4. Memiliki Nama Lokal Jamal

Dalam salah satu acara di e-commerce Indonesia, NCT 127 diberikan kesempatan untuk memilih nama lokalnya masing-masing. Jaehyun memilih Jamal dan hingga saat ini NCTZen kerap kali memanggil nama lokalnya.

5. MC Acara Musik

Bukan hanya pandai bernyanyi dan menari, Jaehyun juga seringkali diundang untuk menjadi MC pada saat awards atau MC acara musik mingguan seperti MC Inkigayo SBS pada 2021.

6. Aktor Berbakat

Pada pertengahan 2022 Jaehyun debut dalam drama korea berjudul Dear M sebagai peran utama bernama Cha Min Ho. Ia merupakan seorang mahasiswa tahun kedua yang pintar, perhatian dan cukup santai. Dalam kesempatan ini, Jaehyun beradu akting dengan Park Hye Soo.

7. Tinggal di Amerika Serikat

Jaehyun merupakan anak tunggal yang lahir di Seoul, Korea Selatan. Namun ternyata ia pernah tinggal di Connecticut, Amerika Serikat selama lima tahun sejak usia 5 tahun hingga 10 tahun.

8. Makanan, Musim dan Warna Favorit Jaehyun

Makanan favorit Jaehyun yakni daging babi, buah persik, dan es krim matcha. Sementara musim favoritnya ialah musim semi, dengan warna kesukaan Jaehyun yakni warna putih.

9. Tipe Ideal Jaehyun

Jaehyun memiliki tipe ideal dengan rambut lurus panjang dan sangat menyukai seseorang yang dapat berkomunikasi dengan baik karena menurutnya komunikasi adalah landasan utama dalam sebuah hubungan. Jaehyun juga menyukai orang baik hati serta bisa diandalkan.

10. Sultan Versi Korea

Anak tunggal kaya raya ini memang sangat diidam-idamkan oleh seluruh wanita, apalagi bagi NCTZen. Jung Jaehyun ternyata merupakan sultan versi Korea karena memiliki tempat tinggal di di Distrik 8, Gangnam, Seoul.

Itu dia profil dan fakta jaehyun NCT terbaru yang harus diketahui oleh seluruh NCTZen di Indonesia. Kenali lebih dekat dan jadikan Jung Jaehyun sebagai ultimate bias NCTZen.

NUR QOMARIYAH

