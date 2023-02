Serba-serbi Trailer The Flash: Usaha Ezra Miller, Munculnya Batman hingga Supergirl

TEMPO.CO, Jakarta - Warner Bros. dan DC Comics mengeluarkan trailer pertama film The Flash melalui kanal Youtube mereka, Senin, 13 Februari 2023. Dalam trailer tersebut terlihat Ezra Miller yang memerankan pahlawan super The Flash. Selain itu, melalui akun Instagram World of DC, terlihat kiblat Batman dalam film yang akan rilis 16 Juni 2023 tersebut.

Mengutip SportsKeeda, beberapa penggemar berpendapat bahwa film ini akan menjadi film ‘kematian’ bagi pahlawan super The Flash. Hal tersebut karena poster dan trailer yang dipublikasi lebih berfokus pada karakter Batman dibandingkan dengan karakter Flash itu sendiri.

“Anda dapat tahu poster ini Flash ini buruk ketika simbol kelelawar memenuhi keseluruhan latar dan ketika Flash hanya berdiri diam. Bukan karakter (Flash) ini memiliki pergerakan atau sejenisnya,” cuit akun @IamJordanZoned dikutip dari SportsKeeda.

Munculnya Batman di The Flash

Michael Keaton sebagai Batman dalam trailer film The Flash. YouTube/DC

Sementara itu dikutip dari Hollywood Life, kebangkitan Batman yang kembali diperankan oleh Michael Keaton diakibatkan oleh latar waktu yang dipilih oleh Barry Allen atau The Flash. Barry yang memiliki kekuatan untuk melintasi waktu dan multiverse ingin mengembalikan keadaan dunia seperti semula, sebelum dunia hancur akibat aksinya. Barry Allen akhirnya memilih dunia saat ibunya masih hidup.

“Karena di dunia ini ibuku masih hidup, aku tidak akan kehilangannya lagi,” ujar Barry Allen pada trailer film The Flash.

Dalam trailer yang sama, Michael Keaton kembali menyapa penggemar berbalut lengkap dengan atribut Batman dan latar markasnya, Batcave. “Ya. Aku Batman,” tutur Keaton diikuti adegan terbang dengan kekuatan supernya.

Debut Supergirl di The Flash

Supergirl diperankan Sasha Calle, muncul dalam trailer The Flash. YouTube/DC

Tak hanya itu, film The Flash juga menjadi debut superhero wanita baru, yaitu Supergirl. Sasha Calle memerankan Kara Zor-el yang akan membantu menyelamatkan Barry Allen dan Batman dari musuh.

Selain itu, mengutip dari ET, direktor film The Flash, Andy Muschietti dan penulisnya Christina Hodson, mengatakan bahwa film ini bercerita tentang menjelajah waktu.

“Batman kehilangan orang tuanya, Superman kehilangan planetnya, Harley Quinn kehilangan roti isi telurnya, tapi Barry, dia satu-satunya yang dapat pergi dan mengubah kisah hidupnya,” ujar Muschietti dan Hodson tahun lalu pada DC FanDome: Hall of Heroes Panel.

GABRIELLA AMANDA | SPORTSKEEDA | HOLLYWOOD LIFE | ET

