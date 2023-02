6 Film dan Drama Korea Terbaru yang Mulai Tayang di Viu Februari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Viu menyiapkan berbagai film dan drama Korea yang menarik dan seru untuk ditonton di bulan penuh cinta ini. Ada beragam genre yang ditawarkan, mulai dari komedi romantis, thriller, misteri, drama romantis, hingga action.

Film dan Drama Korea Terbaru di Viu

1. The Heavenly Idol

Drama Korea The Heavenly Idol. Foto: Dok. Viu

Drama yang diadaptasi dari webtoon ini dibintangi oleh Kim Min Kyu dan Go Bo Gyeol. Berkisah tentang seorang pendeta tinggi bernama Lembrary (Kim Min Kyu) dari dimensi lain yang sangat kuat. Saat dia sedang bertarung dengan iblis, tiba-tiba jiwanya melayang melewati dimensi dunia lain dan masuk ke tubuh Woo Yeon Woo. Woo Yeon Woo adalah salah satu anggota grup Kpop Idol Wild Animal yang kurang terkenal.

Yang lebih mengejutkan lagi, Lembrary masuk ke tubuh Woo Yeon Woo di saat Wild Animal sedang mengisi acara sebuah event. Jadi Woo Yeo Woo pun harus naik panggung dan tampil layaknya Kpop idol. Penampilan Wild Animal pun jadi berantakan gara-gara Woo Yeo Woo yang tidak siap tampil. Sejak itu, dengan gaya super percaya dirinya, Woo Yeo Woo berhasil menarik perhatian orang-orang sekitar dan mencoba menjalani hidup sebagai aktor. Saksikan drama ini mulai 16 Februari 2023.

2. Taxi Driver 2

Drama Taxi Driver 2. Foto: Dok. Viu

Jika Anda menonton drama ini di season pertamanya, pasti familiar dengan supir taxi tampan pembela keadilan, Kim Do Gi (Lee Je Hoon). Di season pertama drama Taxi Driver, ceritanya lebih fokus pada aksi balas dendam Kim Do Gi terhadap orang-orang yang menyakitinya dengan berkedok supir taxi.

Kini, setelah dendamnya beres, Kim Do Gi pun mulai membantu orang-orang lainnya yang merasa tertindas. Jadi, pada Taxi Driver season 2 ini, akan muncul banyak kasus kejahatan yang belum terpecahkan. Di sinilah peran staf agensi Rainbow Taxi untuk membantu para korban dalam mendapatkan keadilan. Anda dapat menikmati keseruannya mulai 17 Februari 2023.

3. Ditto

Film Korea Ditto. Foto: IMDB

Bisa ngobrol dengan orang dari masa lalu pasti seru sekali, ya. Itulah yang terjadi pada dua mahasiswa berbeda waktu dalam film Ditto (2022) yang merupakan film remake dari film berjudul sama yang rilis 2000. Kim Yong (Yeo Jin Goo) adalah mahasiswa jurusan teknik di tahun 1999 dan Kim Mu Nee (Cho Yi Hyun) adalah mahasiswi jurusan sosiologi di tahun 2022. Tiba-tiba saat gerhana bulan yang terjadi secara bersamaan di tahun 1999 dan 2022, keduanya bisa berkomuniskasi lewat radio amatir tua.

Meskipun berbeda waktu, kedua mahasiswa dari universitas yang sama ini bisa ngobrol dengan nyaman dan menjadi dekat. Semakin sering berdiskusi, perlahan mereka berdua saling terbuka soal kehidupan masing-masing, baik itu soal cinta, persahabatan, hingga mimpi-mimpi mereka.

4. Decision to Leave

Film Decision to Leave. Foto: Instagram/@cjenmmovie

Kali ini kita akan bahas tentang film yang berhasil masuk nominasi Golden Globes 2023, Decision to Leave. Film misteri ini bercerita tentang seorang detektif gila kerja bernama Hae Jun (Park Hae Il) yang berusaha menyelidiki kematian pensiunan petugas imigrasi, Ki Do Soo. Ki Do Soo ditemukan tewas di gunung tempat biasa dia melakukan hiking.

Tersangka utama jatuh pada istrinya yang merupakan imigran asal Cina, Seo Rae (Tang Wei). Namun, hasil penyelidikan Hae Jun memperlihatkan kalau alibi Seo Rae cukup kuat sehingga dia bebas dari tuduhan. Selama melakukan penyelidikan kasus ini, Hae Jun dan Seo Rae menjadi dekat. Sepanjang berpacaran dengan Seo Rae, Hae Jun melihat banyak hal mencurigakan yang kembali membuatnya ragu apakah Seo Rae benar-benar tidak bersalah.

5. The Tower

Film The Tower tayang di Viu pada Februari 2023. Foto: Dok. Viu

The Tower berkisah tentang bencana kebakaran besar yang melanda gedung pencakar langit mewah bernama Tower Sky. Pada malam Natal, pemilik gedung, Mr. Jo (Cha In Pyo) ingin membuat pesta meriah di menara gedung dengan mengadakan atraksi menggunakan helikopter. Sayangnya, helikopter itu kecelakaan dan menabrak gedung. Akibatnya gedung tersebut terbakar dengan masih banyak tamu di dalamnya.

Sang manager gedung, Lee Dae Ho (Kim Sang Kyung) yang saat itu membawa anak perempuannya, Lee Ha Na (Jo Min Ah) berusaha semaksimal mungkin membantu staf dan tamu keluar dari kebakaran. Dia bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran yang dipimpin Kang Young Ki (Sol Kyung Gu) untuk memadamkan api dan menyelamatkan semua orang.

6. A Tiger in Winter

A Tiger in Winter. Foto: Dok. IMDB

Sesuai dengan judulnya, film ini bermula dengan adanya harimau yang lolos dari kebun binatang di musim dingin. Namun, di saat bersamaan seorang pria bernama Gyeong Yu (Lee Jin Wook) didepak sama pacarnya dari apartemen mereka. Setelah itu, dia pun bekerja sebagai supir yang mengantar penumpang mabuk pulang ke rumah mereka. Suatu hari Gyeong Yu bertemu dengan mantan pacarnya, Yoo Jung (Go Hyun Jung) yang kini bekerja sebagai novelis.

