Siap ke Jakarta, OneRepublic Tak Sabar Manggung di Woke Up Fest 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik asal Amerika Serikat, OneRepublic menjadi salah satu musisi yang akan tampil di Woke Up Fest 2023. Festival musik ini akan digelar pada Sabtu, 25 Februari 2023 di Istora Senayan Jakarta dan Parkir Selatan Senayan.

Dalam video yang diterima Tempo dari CK Star Entertainment, selaku promotor Woke Up Fest 2023, OneRepublic mengungkapkan antusiasmenya untuk menyapa penggemar di Indonesia. Mereka sangat bersemangat dan sudah tidak sabar manggung di Woke Up Fest 2023.

"Halo Indonesia! Ini adalah OneRepublic dan kami sangat bersemangat, kami akan datang ke Woke Up Fest pada tanggal 25 Februari 2023 di Jakarta. Kami suka di sana. Ayo dapatkan tiketmu sekarang juga. Kami tidak sabar untuk melihat kalian segera. Sampai jumpa," kata Ryan Tedder, vokalis OneRepublic.

Daftar Penampil Woke Up Fest 2023

CK Star Entertainment resmi mengumumkan keseluruhan line-ups yang akan memeriahkan Woke Up Fest 2023. Selain OneRepublic, penonton dapat menyaksikan penampilan Dean Lewis, Tinashe, Man with a Mission, Jessica, Padi Reborn, Hivi!, Kunto Aji, dan Marion Jola.

Woke Up Fest 2023 terdiri dari 2 panggung spektakuler Indoor Stage dan Outdoor Stage. Sejumlah tiket sudah terjual habis alias sold out. Namun masih ada beberapa kategori yang masih tersedia, berikut daftarnya:

Premium GA (Indoor Tribune Seating dan Outdoor Standing)- Rp 1.250.000

GA (Indoor & Outdoor Standing) - Rp 1.100.000

Outdoor GA (Outdoor Only) - Rp 900.000

“Terima kasih atas antusiasme yang istimewa untuk menantikan Woke Up Fest 2023, semua tiket pre-sale sudah habis terjual, saat ini masih tersedia kategori tiket normal, sebagai penyelenggara kami dari CK Star Entertainment sangat mengerti akan minat para pengunjung WUF nanti, untuk itu kami membuka kategori tiket baru yaitu Outdoor GA Only, di mana pemegang tiket Outdoor GA Only hanya bisa menonton aksi panggung yang berada di Outdoor Stage yang terletak di Parkir Selatan Senayan yang berada di samping Istora Senayan, untuk tiket normal dapat dibeli secara online melalui situs resmi www.wokeupfest.com mengenai set times atau rundown acara siapa yang akan tampil di Indoor Stage dan Outdoor Stage akan kami umumkan melaui Instagram @wokeupfest serta situs resmi Woke Up Fest di www.wokeupfest.com," kata Soni Herlambang Wibisono selaku Head of Operations dari CK Star Entertainment.

Woke Up Fest adalah festival musik satu hari dengan berbagai genre musik seperti Pop, Rock, Rap, Hip-Hop, dan R&B dengan dua area stage yang berbeda yaitu Indoor Stage dan Outdoor Stage dengan berbagai aktifitas menarik mulai dari fun games, brand activations, food & beverages, festival decorations serta music entertainment yang akan menghibur mulai dari sore hingga malam hari, datang dan saksikan WUF 2023 di Istora Senayan dan Parkir Selatan Senayan, Gate Open atau Pintu Masuk akan dibuka mulai pukul 14.00 WIB.

