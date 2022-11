OneRepublic hingga Dean Lewis Bakal Manggung di Woke Up Fest 2023, Tiket Mulai Rp 800 Ribuan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah OneRepublic, Dean Lewis diumumkan bakal tampil di Woke Up Fest 2023 yang akan digelar pada Sabtu, 25 Februari 2023 di Istora Senayan Jakarta. OneRepublic dan Man with a Mission masuk dalam daftar musisi yang diumumkan pada fase pertama pertama, kini promotor mengumumkan line-up fase kedua yaitu, Dean Lewis, HIVI!, Jessia, dan Padi Reborn.

“Line-ups fase kedua dari CK Star Entertainment untuk Woke Up Fest 2023 atau WUF resmi kami release seperti Dean Lewis, HIVI!, Jessia dan Padi Reborn, setelah sebelumnya pada fase pertama kami mengumumkan One Republic, dan Man with a Mission, dan masih akan ada beberapa pengisi acara menarik lainnya yang akan kami umumkan berikutnya," kata Soni Herlambang Wibisono selaku Head of Operations dari CK Star Entertainment sebagai promotor Woke Up Fest 2023, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 28 November 2022.

Dean Lewis. Foto: Instagram/@deanlewis

Tentang Woke Up Fest

Woke Up Fest (WUF) adalah festival musik satu hari dengan berbagai genre musik seperti Pop, Rock, Rap, Hip-Hop, R&B bahkan K-Pop, dengan dua area stage yang berbeda dengan berbagai aktivitas menarik mulai dari fun games, brand activations, food and beverages, festival decorations serta music entertainment yang akan menghibur mulai dari sore hingga malam hari.

Woke Up Fest 2023 diselenggarakan oleh CK Star Entertainment dan didukung oleh Sound Rhythm. CK Star Entertainment merupakan promotor pertunjukan musik yang telah sukses membawa berbagai artis mancanegara untuk tampil di Indonesia seperti Kenny G, Ha Sung Woon, The Vamps, Epik High, dan yang terbaru konser JAY B dan Dream Perfect Regime (DPR) pada Desember mendatang.

Harga Tiket

Tersedia 5 kategori tiket Woke Up Fest 2023, beberapa di antaranya sudah ada yang terjual habis atau sold out. Berikut daftarnya:

Premium GA (Indoor Tribune) - Early Entry sebelum jam 4 sore - Rp 875.000

Premium GA (Indoor Tribune) - Presale seated – Almost Sold Out - Rp 1.125.000

GA (Standing) – Early Entry – sebelum jam 4 sore - Rp 700.000

GA (Standing) – Presale – Sold Out - Rp 850.000

GA (Standing) – Normal Price - Rp 1.000.000

"Tiket presale GA Standing sudah sold out, saat ini untuk kategori GA Standing Early Entry sebelum jam 16.00, Premium GA Indoor Tribune Early Entry sebelum jam 16.00 dan GA Normal Price dapat dibeli secara online melalui situs resmi www.wokeupfest.com," kata Soni.

