Rekomendasi 7 Film Komedi Thailand Terbaru, dari yang Konyol Sampai Dialog Cerdas

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, film-film dari Thailand telah berhasil mencuri perhatian pecinta film Asia, khususnya masyarakat Indonesia. Hasil karya industri perfilman negeri Gajah Putih tersebut menjadi salah satu hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat umum. Genre yang disuguhkan pun beragam, mulai dari horor, drama, hingga film komedi Thailand.

Film komedi Thailand menjadi salah satu film yang paling disukai dan kerap menjadi perbincangan penggemar film. Banyak faktor mengapa film tersebut selalu berhasil mencuri perhatian, salah satunya adalah karena film komedi Thailand memiliki kisah yang unik dan selalu berhasil mengundang gelak tawa. Selain itu, film komedi Thailand juga memiliki cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Jika Anda ingin menonton film komedi Thailand untuk mengisi waktu luang, maka Anda perlu untuk menonton beberapa rekomendasi film komedi Thailand di bawah ini. Apa saja? Simak informasinya berikut ini.

1. The Con-Heartist

Film komedi Thailand yang pertama adalah The Con-Heartist. Film komedi Thailand yang satu ini sebenarnya merupakan film kriminal yang dibalut dengan adegan dan dialog konyol yang lucu. Ceritanya dimulai ketika perkenalan seseorang laki-laki bernama Tower dengan Ina yang terjadi dengan begitu konyol.

Tower yang merupakan penipu berusaha untuk mengelabui Ina yang merupakan seorang mantan pegawai bank. Dengan pengalamannya, Ina berhasil menggagalkan rencana Tower tersebut. Namun, perkenalan mereka ternyata membawa Ina meminta bantuan Tower untuk mengerjai mantan kekasihnya.

2. Bookworm Beauty

Bookworm Beauty. imdb.com

Jika Anda mencari film komedi Thailand bertema pertemanan anak sekolah, maka Bookworm Beauty adalah jawabannya. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama An yang berpenampilan culun namun cerdas. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak teman karena penampilannya yang dianggap kurang menarik. Suatu hari, An menemukan sebuah buku yang dipercaya dapat mengabulkan semua keinginannya.

3. OMG!

Film OMG! adalah sebuah film yang bercerita tentang sepasang anak muda yang jatuh cinta tetapi selalu berada dalam situasi dan waktu yang tidak tepat. Guy dan June saling jatuh cinta, namun waktu seolah tidak menakdirkan mereka bersama. Saat Guy sedang melajang, June malah berpacaran dengan orang lain. Sedangkan saat June sudah putus, giliran Guy yang asyik berpacaran dengan orang lain.

4. Jai Fu Story

Film Komedi Thailand yang selanjutnya adalah Jai Fu Story. Film ini bercerita tentang Suea, seorang penjaga toko, yang diam-diam jatuh cinta kepada perawat muda bernama Ja. Perjuangan Suea pun tidak mudah lantaran lingkungan sekitar Ja kerap membuatnya minder. Belum lagi Suea harus bersaing dengan dokter-dokter lain yang berusaha mendapatkan hati Ja. Meski begitu, film ini memiliki banyak adegan komedi yang tidak akan membuat bosan.

5. Fast and Fell Love

Fast and Fell Love bercerita tentang kisah seorang laki-laki berusia 30 tahun bernama Kao. Dia adalah pemegang rekor sport stacking tercepat yang menempati posisi nomor satu dunia. Dia pun mendapat tantangan dari banyak anak muda untuk mengalahkan rekornya tersebut. Sayangnya, Kao baru saja dicampakkan oleh kekasihnya. Dia pun terpaksa menjalani kehidupannya sendirian dan tetap berjuang menjalani hidup.

6. My Boss Is A Serial Killer

My Boss Is A Serial Killer. imdb.com

Rekomendasi film komedi Thailand yang selanjutnya adalah My Boss Is A Serial Killer. Film ini berlatar perkantoran tentang kehidupan karyawan di sebuah perusahaan. Para karyawan ini mulai merasa goyah setelah mengetahui jika bos mereka adalah mantan pembunuh berantai. Mereka pun ketakutan dan tak ingin menjadi korban bosnya yang selanjutnya. Meski begitu, film ini tetap menyuguhkan komedi yang segar di samping atmosfer ketegangannya.

7. Get Rid of The Excessive Boss

Get Rid of The Excessive Boss adalah rekomendasi film komedi Thailand yang terakhir. Film ini mengangkat kisah tentang seorang perempuan muda yang selalu bersemangat dan memiliki kehidupan percintaan dan karier yang baik. Sayangnya, semua itu hanya bertahan hingga dia berusia 25 tahun. Pasalnya, dia tiba-tiba harus berhenti dari pekerjaannya, mendapati pacarnya berselingkuh, dan didiagnosa menderita penyakit limfoma. Meski begitu, dia tetap optimis dan ceria. Dia pun bertemu dengan pria bernama Winwin yang membuatnya merasa beruntung.

Itulah 7 film komedi Thailand terbaru yang dapat Anda tonton untuk mengisi waktu luang. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

