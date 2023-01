Lebih dari 30 Tulang Jeremy Renner Patah Akibat Kecelakaan: Segera Kembali Lebih Kuat

Membalas tweet dari akun resmi Mayor of Kingstown yang memberi tahu pengikut bahwa pemutaran perdana Musim 2 telah tersedia untuk streaming, Jeremy Renner menulis, “Di luar kabut otak saya dalam pemulihan, saya sangat bersemangat untuk menonton episode 201 bersama keluarga saya di rumah."

Variety mengonfirmasi pada Selasa, 17 Januari 2023 bahwa Jeremy Renner telah meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. Dia kurang lebih mengumumkan berita itu sendiri ketika dia memberi tahu penggemar di media sosial bahwa dia "sangat bersemangat" untuk menonton pemutaran perdana seri Paramount + berjudul Mayor of Kingstown di rumah.

Jeremy Renner dalam poster serial Mayor of Kingstown. Dok. Paramount+

Tangkapan layar menunjukkan aktor Jeremy Renner saat berada di ranjang rumah sakit setelah alami kecelakaan, 3 Januari 2023. Aktor Jeremy Renner mengalami kecelakaan ketika sedang membersihkan salju di hari pertama tahun 2023. Jeremy Renner via Instagram/via REUTERS

Paramount+ mengganti poster utama Mayor of Kingstown untuk menghormati Jeremy Renner yang baru mengalami kecelakaan usai membajak salju.

Pasca Kecelakaan, Wajah Jeremy Renner yang Penuh Luka Dihapus dari Poster Mayor of Kingstown

