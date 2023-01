Video Beri Kode Bahaya hingga Bikin Khawatir, Melaney Ricardo Sebut Bahagia dan Kuku Palsu yang Copot

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter, Melaney Ricardo memberikan klarifikasi soal video TikToknya yang viral, kemarin dan membikin khawatir netizen. Ia membuat video klarifikasi di akun TikToknya, tiga jam lalu, Ahad dinihari, 22 Januari 2023.

Melaney Ricardo Soal Empat Jari Kode Pertolongan

"Melalui video ini aku ingin mengklarifikasi dan menjelaskan beberapa hal untuk teman-teman yang menanyakan dari tadi malam sampai tadi pagi, sampai baru-baru ini melalui terutama TikTok, Instagram, maupun DM sekaligus melalui Whatsapp aku, orang-orang yang dekat dan tahu nomor aku," kata istri Tyson Lynch itu, memulai video klarifikasinya.

Melaney mendadak menjadi sorotan saat video TikTok promosinya mengadakan podcast dengan Bunda Corla di akunnya, kemarin. Ia beberapa kali membuat kode bahaya yang biasa dilakukan di luar negeri dengan membuat gesture empat jari dilambaikan. "Di sini aku akan bongkar-bongkar semua rahasia di balik podcast aku, yang tidak pernah dibongkar sebelumnya," katanya.

Video yang disukai lebih dari 21 ribu pengguna TikTok itu menuai reaksi netizen yang mengkhawatirkannya. "Gais, kode help gak si? Kak Mel, are you oke?" tulis @Ha**. "Ka Mel gak papa kan?" tulis @Moc***. "Bahasa alis, gerakan-gerakan matanya plus kode itu fix dia membutuhkan bantuan secepatnya," tulis @GEMINI***.

Simak: Sambangi Konsultan Pernikahan, Melaney Ricardo Ingin Selaraskan Beda Budaya

Melaney Ricardo Lagi Bahagia dan Sehat

Menurut Melaney, ia baik-baik saja. "I am okay, puji Tuhan, alhamdulillah aku dalam keadaan sehat walafiat, tidak tertekan, tidak dalam keadaan yang membahayakan sampai saat ini, aku sehat, bahagia, ini karena banyak yang nanya, 'Kak Mel, are you okay?' I am okay," kata dia.

Ia menuturkan, video yang membuat heboh itu bermula dari keinginannya mencoba fitur baru di Instagram. "Aku banyak memberikan tanda empat jari seperti ini. Aku tidak tahu bahwa ternyata empat jari seperti ini merupakan lambang bahwa orang yang bersangkutan sebenarnya sedang meminta bantuan, butuh pertolongan," ujarnya dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Menurut dia, ia menggunakan empat jari itu karena dia tengah menggunakan kuku palsu dan jempol aku itu kukunya copot. "Jadi aku begini-begini ngomong untuk menutupi jempol yang copot, supaya enggak kelihatan kalau salah satu kukunya coplok alias copot, karena again, aku tidak tahu bahwa jari empat itu menunjukkan meminta pertolongan," katanya. "I am okay, aku belajar baru bahwa jari empat itu meminta pertolongan," ucapnya.

Melaney Ricardo mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian. "I am okay. I am happy, I am healthy."

Baca: 3 Pasangan Artis Ini Mengaku Buat Perjanjian Pranikah, Apa Isinya?