15 Film Mafia Terbaik Sepanjang Masa, Penuh Intrik dan Pengkhianatan

TEMPO.CO, Jakarta – Kehidupan mafia atau gangster memang selalu menarik untuk disimak. Aksinya selalu menjadi sosok dibalik kejahatan atau aktivitas berbahaya lainnya yang bertentangan dengan hukum. Seringkali, aksi-aksi mafia ini penuh risiko bahkan ada yang sampai 'melawan' negara. Maka tak heran, kisah sindikat para mafia ini pun diangkat dalam sebuah film maupun series. Nah, apa saja film tentang mafia dan kehidupannya yang gelap?

Film Mafia Terbaik Sepanjang Masa

Film mafia banyak yang terinspirasi dari kisah nyata. Tersaji dalam genre crime hingga mystery, film mafia selalu berhasil memukau penonton lewat aksi-aksi cerdik para penjahat dalam menjalankan aksinya. Nah, buat Anda yang lagi mencari rekomendasi film gangster atau mafia, berikut ini daftar film mafia terbaik sepanjang masa.

1. The Godfather Trilogy (1972, 1974, dan 1990)

The Godfather, film mafia terbaik sepanjang masa. Film yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola ini, diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Mario Puzo. Trilogi The Godfather mengambil latar cerita tentang kehidupan imigran-imigran yang berasal dari Italia, khususnya Sicilia, di New York. Film ini menyoroti aspek kekerasan, kriminal, penindasan, bisnis ilegal, pembunuhan dan praktek mafia.

Trilogi The Godfather berhasil meraih sukses besar. Film pertamanya yang tayang pada 1972, memenangkan sederet penghargaan, diantaranya kategori film terbaik di Academy Award dan Golden Globe pada 1973. Pemeran utamanya, Marlon Brando, juga meraih penghargaan untuk kategori aktor terbaik berkat aktingnya sebagai Godfather.

2. The Irishman (2019)

Rekomendasi film tentang mafia terbaik selanjutnya berjudul The Irishman. Melansir CNN, film ini diadaptasi dari buku I Heard You Paint Houses” karya Charles Brandt. Buku ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan Frank Sheeran, yang diperankan oleh Robert De Niro, seorang pembunuh bayaran di New York City tahun 1970-an. Di samping itu, film ini juga bercerita tentang kejahatan terorganisir di Amerika dan hilangnya bos serikat pekerja legendaris Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Robert de Niro dalam The Irishman (2019)

3. Gotti (2018)

Film mafia, Gotti , diperankan oleh John Travolta, Kelly Preston, dan Spencer Lofranco. Film ini menceritakan sang tokoh utama bernama John Gotti, seseorang yang telah terjun ke dunia mafia bahkan semenjak masa remaja. Konflik bermula ketika sang anak meninggal karena kecelakaan misterius. Kejadian itu membuat John Gotti amat terpukul.

4. American Gangster (2007)

American Gangster juga termasuk salah satu film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan kehidupan di Harlem pada tahun 1960-an. Pada masa itu, gangster dan mafia memenuhi setiap sudut Harlem. Selain itu, peredaran narkoba pun merajalela di kota tersebut.

5. Mulholland Drive (2001)

Selanjutnya ada Mulholland Drive, film mafia bergenre misteri. Film yang disutradarai oleh David Lynch ini dibintangi oleh Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Elena Harring, Ann Miller, dan Robert Forster. Film ini mengusung cerita sisi gelap tentang perjuangan masuk ke Hollywood, industri hiburan terbesar di dunia.

6. The Sopranos (1999–2007)

The Sopranos merupakan series mafia bergenre crime yang telah tayang selama 6 season dengan total 86 episode. Melansir IMDb, series ini mengisahkan Tony Soprano, seorang bos mafia yang tinggal di New Jersey. Ia dituntut menjalankan misi-misi sulit penuh rintangan. Di sisi lain, ia harus menyembunyikan identitasnya kepada keluarga tercinta.

7. Donnie Brasco (1997)

Johnny Depp, sosok di balik karakter Joseph Pistone dalam film Donnie Brasco. Ia berprofesi sebagai agen FBI yang menyusup ke salah satu keluarga besar mafia New York dan hidup dengan nama Donnie Brasco. Dia menjalin hubungan baik dengan pembunuh bayaran dalam rangka melancarkan misinya. Namun saat hubungan mereka berkembang, Pistone harus memutuskan apakah akan menyelesaikan pekerjaannya atau tidak, lantaran hal itu akan mengarah pada pembunuhan teman barunya.

8. Casino (1995)

Film mafia Casino, mengambil tema keserakahan, penipuan, pengkhianatan, perebutan kekuasaan hingga pembunuhan. Cerita di film ini diambil dari sebuah buku berjudul Casino: Love and Honor in Las Vegas yang ditulis oleh Nicholas Pileggi. Bergenre crime, cocok untuk Anda pecinta film tentang mafia.

9. Pulp Fiction (1994)

Melansir CNN, Pulp Fiction secara garis besar berkisah tentang kehidupan dua pembunuh bayaran, sepasang bandit, dan anggota gangster yang karena suatu sebab harus saling membunuh. Di tahun penayangannya, Pulp Fiction berhasil masuk dalam enam nominasi Oscar dan memenangkan dua piala Oscar 1995. Hal itu membuat film ini digadang-gadang sebagai salah satu film mafia terbaik.

Gaya menari yang aneh antara John Travolta dan Uma Thurman dalam film "Pulp Fiction" justru menjadi daya tarik sehingga dikenang para penontonnya. Drafthouse.com

10. Carlito's Way (1993)

Film mafia terbaik yang tak boleh dilewatkan ada Carlito's Way. Dikisahkan seorang pria bebas setelah bertahun-tahun mendekam di penjara, Carlito Brigante berniat untuk keluar dari hal-hal berbau kriminal, namun mantan narapidana ini justru tersedot kembali ke dunia mafia yang berlokasi di New York City.

11. The Untouchables (1993–1994)

The Untouchables adalah film gangster Amerika yang terinspirasi dari buku berjudul serupa. Film ini dibintangi oleh Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, dan Sean Connery. Bercerita tentang penjahat kriminal kelas kakap, Al Capone (De Niro), yang menjalankan bisnis alkohol ilegal.

12. Goodfellas (1990)

Salah satu film mafia terbaik yang tak boleh terlewat yaitu Goodfellas. Film ini diadaptasi dari novel bertajuk Wiseguy karya Nicholas Pileggi. Dengan latar Amerika Serikat tahun 1970-an, dikisahkan tiga sahabat, Henry Hill (Ray Liotta) anggota gangster lokal, Tommy DeVito (Joe Pesci) anak keluarga mafia, dan James Conway (Robert De Niro) sahabat keduanya.

13. Midnight Run (1988)

Film mafia berikutnya adalah Midnight Run. Eddie Moscone (Joe Pantoliano) mempekerjakan pemburu bayaran, Jack Walsh (Robert De Niro). Tugasnya menemukan akuntan mafia bernama The Duke (Charles Grodin) untuk kemudian dibawa ke LA. Usai Eddie berhasil menemukan The Duke, FBI hendak menangkapnya. Dalam penyamarannya sebagai buronan, ia Jack harus bersembunyi dari pihak berwenang yang mencarinya.

14. Once Upon a Time in America (1984)

Once Upon a Time in America, film dengan durasi terpanjang yakni 4 jam. Film ini mengisahkan cerita suka duka persahabatan sekelompok gangster New York. Mereka tumbuh dalam kehidupan miskin sejak kecil tanpa didikan orang tua. Hal itu mengakibatkan mereka menjadi seorang kriminal dan bergabung di geng sekumpulan gangster yang amat keji.

15. Scarface (1983)

Al Pacino banyak memerankan sosok gangster, terlebih setelah aksi memukaunya dalam The Godfather. Scarface dianggap film mafia terbaik setelah The Godfather. Selain Al Pacino, Scarface dibintangi oleh Michelle Pfeiffer dan Steven Bauer. Berkisah tentang imigran asal Kuba bernama Tony Montana (Al Pacino) yang datang ke Miami untuk mengadu nasib. Dalam perjalanannya, Tony berhasil membangun bisnis narkotika.

Demikian rekomendasi film tentang mafia atau gangster terbaik sepanjang masa. Sudah memutuskan mau nonton yang mana lebih dulu?

LALA DITA PANGESTU

