Deep Purple Mau Konser di Indonesia, Ini 5 Lagu Hits Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Deep Purple akan manggung di Indonesia, rencananya band legendaris asal Inggris ini akan manggung bersama band legendaris Indonesia , God Bless di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 10 Maret 2023.

Dikenal sebagai salah satu pionir paling awal dari gerakan hard rock. Deep Purple ini dianggap sebagai pelopor heavy metal dan hard rock modern. Bahkan pada 1975 mereka terdaftar dalam Guinness Book of World Records sebagai " band paling keras di dunia" untuk konser tahun 1972 di Rainbow Theatre London.

Untuk persiapan nonton konser Deep Purple World Tour 2023 nanti, sekaligus nostalgia, berikut beberapa diantara lagu hits dari Deep Purple yang masih didengar penggemar setia mereka :

1. Highway Star (1972)

Disarikan dari bluesrockreview.com, salah satu lagu hits Deep Purple berjudul Highway Star ini bercerita tentang seorang pria dan kegilaannya dengan mobil supersoniknya. Lagu ini menampilkan perpaduan khas permainan oktan tinggi mereka dengan keanggunan neoklasik.

Highway Star secara luas dianggap sebagai salah satu lagu speed rock/metal pertama yang pernah ditulis, lagu lead-off dari band ini. Hingga kini lagu ini tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan adrenalin atau pengaruh selama hampir setengah abad.

2. Smoke on the Water (1972)

Lagu ini terdapat dalam album Machine Head.

Dikutip dari ultimateclassicrock.com, lagu ini juga yang membantu mendorong album Machine head menjadi nomor 1 di Inggris dan masuk ke 10 teratas Amerika Serikat. Ini adalah klasik rock ikonik, polos dan sederhana.

3. Speed King (1970)

Speed King" memulai album In Rock yang gagah dan menerima penghargaan sebagai salah satu rock and roll vintage. Performa rock and roll sangat maksimal, penikmat lagi dengan tempo cepat akan menikmatinya selama lima menit tanpa henti.

4. Fireball (1971)

Fireball menjadi kekuatan dan dorongan band yang sangat menakjubkan. Bahkan Ian Paice digadang-gadangkan sebagai salah satu penabuh drum rock and roll terhebat yang pernah ada.

5. Pictures of Home (1972)

Walaupun lagu ini menjadi yang paling diremehkan dari mahakarya Machine Head , Pictures Of Home menampilkan setiap anggota band di puncak kreatif mereka dengan vokal utama dan improvisasi indah di bagian instrumental.

Blackmore keluar dari hard rock dengan musik blues. Bahkan ada ruang untuk solo bass dari Roger Glover dalam Pictures of Home.

ANNISA FIRDAUSI

