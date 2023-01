5 Drama Korea KBS Paling Dinantikan Tahun 2023, Tampilkan Comeback Aktor Terkenal!

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tahunnya, KBS rutin menghadirkan beragam tontonan menarik, salah satunya serial drama Korea. Tahun ini, stasiun penyiaran terbesar Korsel ini telah menyiapkan sejumlah drakor yang siap menghibur para penonton setianya. Apa saja? Simak rekomendasi drama Korea KBS paling ditunggu yang rilis pada tahun 2023 berikut ini.

Daftar Drama Korea KBS Terbaru 2023

KBS memiliki stok K-Drama yang seru untuk diikuti. Dalam beberapa tahun terakhir, sederet judul drama bahkan berhasil memecahkan rekor rating tertinggi dan memenangkan berbagai penghargaan film nasional. Cerita dan genrenya bervariasi, mulai dari romance, comedy, thriller, crime, fantasy, hingga drakor slice of life. Untuk menggarap dramanya, stasiun TV KBS langganan menggandeng sutradara ternama, serta aktor dan aktris populer papan atas. Berikut daftar drama Korea KBS terbaru edisi 2023.

Brain Cooperation (2 Januari 2023)

Urutan terbaru KBS drama special 2023 ada Brain Cooperation atau dikenal juga dengan judul Brain Works. Mengutip AsianWiki, dikisahkan seorang dokter ahli saraf kaya raya (Jung Yong Hwa) dan detektif handal (Cha Tae Hyun). Sebuah drama investigasi yang dibumbui cerita komedi, menyoroti aksi dua orang yang berjuang memecahkan kasus kriminal misterius. Serial drama ini telah tayang semenjak 2 Januari 2023 dan bisa ditonton secara legal di aplikasi streaming Vidio dan Viki.

Oasis (Maret 2023)

Bagi para pecinta drakor lawas berlatar tahun 90-an, tak patut apabila melewatkan Oasis. Bintang Business Proposal Seol In Ah akan terlibat dengan dua aktor tampan Jang Dong Yoon dan Choi Yeong Woo dalam kisah cinta segitiga. Tak hanya menyoroti soal percintaan, Oasis mengungkap pahit manisnya persahabatan dan perjuangan remaja SMA dalam menggapai mimpi.

The Real One Appears (Maret 2023)

Salah satu drakor KBS2 yang paling diantisipasi kehadirannya berjudul The Real One Appears. Yeon Doo (Baek Jin Hee) seorang ibu tunggal yang berjuang membesarkan putra semata wayangnya sendirian. Sementara Gong Tae Kyung (Ahn Jae Hyeon), pria lajang yang menggeluti profesi sebagai OB-GYN. Kedua artis senior ini akan beradu chemistry dalam drama garapan sutradara Han Joon Seo. Pada mulanya, aktor Kwak Si Yang direncanakan mengisi pemeran utama pria, namun harus dibatalkan lantaran masalah penjadwalan.

Run Into You (Mei 2023)

Run Into You. Asianwiki

Serial K-Drama Run Into You menawarkan keseruan perjalanan mengarungi waktu atau time travel. Yoon Hae Joon (Kim Dong Wook) berprofesi sebagai reporter berita lokal di stasiun penyiaran. Sementara Baek Yoon Young (Jin Ki Joo) menjalani karirnya bekerja di sebuah perusahaan penerbitan. Keduanya melakukan perjalanan waktu ke masa lalu tahun 1987, dihadapkan dengan misi sulit penuh teka teki.

Pure Boxer (September 2023)

Kepiawaian akting Lee Sang Yeob telah terbukti di berbagai drama Korea hits yang dibintanginya. Sebut saja Eve, Shooting Stars, On The Verge Of Insanity, Once Again, dan While You Were Sleeping yang mampu membawa namanya memenangkan sederet penghargaan bergengsi. Pure Boxer mengikuti cerita Kim Tae Young (Lee Sang Yeob) pelatih olahraga profesional yang ditugaskan mendidik petinju wanita nasional Lee Kwon Sook (Kim So Hye).

Itulah tadi drakor KBS yang paling dinantikan kehadirannya oleh para penggemar di tahun 2023. Pantengin terus tanggal rilisnya biar tak ketinggalan menontonnya.

LALA DITA PANGESTU

