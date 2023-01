Golden Globe 2023: Mengenal Michelle Yeoh Penerima Penghargaan Aktris Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Yeoh menerima Piala Golden Globe dalam usia 60 tahun berkat film Everything Everywhere All at Once. Golden Globe salah satu penghargaan yang diberikan oleh Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Penganugerahan penghargaan kepada sineas, aktor, dan aktris dari Hollywood dan dunia film internasional. Penghargaan ini diberikan dalam kategori film dan acara televisi.

Michelle Yeoh dinobatkan sebagai aktris terbaik dalam kategori film, musikal atau komedi di ajang Golden Globe 2023 yang digelar di Beverly Hilton Hotel, California, Amerika Serikat pada Selasa malam, 10 Januari 2023.

Mengenal Michelle Yeoh

Michelle Yeoh menerima penghargaan Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy di Golden Globe Awards 2023. Penghargaan pertama yang diterima Michelle Yeoh.

Mengutip Hollywood Reporter, Michelle Yeoh dalam nominasi bersama empat aktris papan atas lainnya, yaitu mengalahkan Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Anya-Taylor Joy (The Menu), dan Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande).

Michelle Yeoh Choo Kheng lahir pada 6 Agustus 1962. Ia aktris Malaysia. MengutipYou Magazine, sejak dini, ia sudah mulai mengikuti kursus balet dan menempuh pendidikan SD di Biara Utama Ipoh. Pada usia 15 tahun, ia pindah bersama orang tuanya ke Inggris dan belajar di Royal Academy of Dance di London, jurusan balet. Namun, ia cedera tulang belakang yang menghambat perkembangannya menjadi atlet balet profesional.

Ia mengalihkan perhatiannya ke koreografi dan seni lainnya.Yeohmenerima gelar BA dalam seni kreatif drama pada 1982.

Satu tahun kemudian ia memenangi kontes Miss Malaysia World, dilansir dalam The Star. Lalu, ia juga menang kontes Miss International Tourism Quest, dikuti ABC. Dari sana, ia tampil dalam iklan televisi bersama Jackie Chan yang menarik perhatian perusahaan produksi film Hong Kong, D&B Films.

Michelle Yeoh memasuki dunia film berakting dalam film aksi dan seni bela diri melalui film Yes, Madam (1985). Selanjutnya, ia membintangi beberapa film lainnya, yaitu Police Story 3: Supercop (1992), Holy Weapon (1993), Tomorrow Never Dies (1997), dan Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000). Peran terakhirnya membuat Michelle mendapat nominasi Best Actress in Leading Role BAFTA 2001.

Karier Michelle Yeoh

Karier Michelle Yeoh menankan dalam beberapa film dengan beragam genre, yaitu Memoirs of a Geisha (2005), Reign of Assassins (2010), Kung Fu Panda 2 (2011), Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016), The Lady (2011), Crazy Rich Asians (2018), Last Christmas (2019), dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).

Ia juga membintangi beberapa serial televisi, yaitu Star Trek: Discovery (2017-2020) dan The Witcher: Blood Origin (2022). Film terakhir yang dibintangi sekaligus membuat dia meraih penghargaan bergengsi, yakni Everything Everywhere All at Once.

Mengutip Deadline, Michelle Yeoh tampil di serial Disney+, American Born Chinese. Pada Juni 2022, ia membintangi serial The Brothers Sun untuk Netflix. Ia juga ditetapkan membintangi A Haunting in Venice dan Wicked disutradarai oleh Jon M. Chu.

