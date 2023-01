Michelle Yeoh Raih Aktris Terbaik di Golden Globe 2023 Lewat Film Everything Everywhere All at Once

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Yeoh memenangkan Piala Golden Globe pertamanya dalam usia 60 tahun berkat film Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh dinobatkan sebagai Aktris Terbaik dalam kategori film, musikal atau komedi di ajang Golden Globe 2023 yang digelar di Beverly Hilton Hotel, California, Amerika Serikat pada Selasa malam, 10 Januari 2023 waktu setempat.

Saat naik ke panggung untuk menerima penghargaan, Michelle Yeoh sempat bercanda mengatakan kepada produser acara penghargaan untuk "diam" setelah mencoba mempersingkat pidatonya. “Aku bisa menghajarmu,” kata Yeoh saat musik mulai dimainkan di tengah ucapannya. "Dan itu serius."

Karier Michelle Yeoh di Hollywood hingga Disebut Minoritas

Michelle Yeoh telah berkarier selama puluhan tahun di Hollywood, dimulai dengan film James Bond 1997 Tomorrow Never Dies dan drama seni bela diri pemenang Oscar 2000 Crouching Tiger, Hidden Dragon.

"Aku hanya akan berdiri di sini dan menerima semua ini," katanya sambil memegangi patung emas Golden Globe miliknya. “40 tahun… aku tidak akan melepaskan ini.”

“Ketika saya pertama kali datang ke Hollywood, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan… sampai saya tiba di sini. Saya datang ke sini dan diberi tahu, ‘Kamu minoritas'," kata Michelle Yeoh.

Michelle Yeoh kemudian bekerja dengan beberapa sutradara terkenal termasuk Steven Spielberg, Rob Marshall dan James Cameron. Tetapi aktris berusia 60 tahun itu menemukan bahwa peluang mulai menyusut seiring bertambahnya usia. “Saya berpikir, 'Hei, ayolah gadis. Anda benar-benar berlari dengan baik,'” katanya.

Film Everything Everywhere All at Once sebagai Hadiah

Sampai akhirnya muncullah film Everything Everywhere All at Once yang disebut Michelle Yeoh sebagai hadiah. “Saya diberi hadiah untuk berperan sebagai perempuan yang sangat bergema dengan saya dan dengan begitu banyak orang karena, pada akhirnya, di alam semesta mana pun dia berada, dia berjuang untuk cinta, untuk keluarganya," katanya.

Poster film Everything Everywhere All at Once yang dibintangi Michelle Yeoh. Foto: Instagram/@michelleyeoh_official

Michelle Yeoh berperan sebagai Evelyn Quan Wang di film Everything Everywhere All at Once. Evelyn Quan Wang adalah seorang perempuan Cina-Amerika yang menjalankan usaha binatu dengan suaminya. Ia diaudit oleh Internal Revenue Service yang kemudian mengetahui bahwa dia harus terhubung dengan versi dirinya sendiri dari semesta paralel lain untuk mencegah makhluk yang kuat menyebabkan kehancuran multiverse. Film drama komedi absurd Amerika Serikat ini ditulis dan disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert atau Daniels, yang memproduksinya bersama Russo Brothers.

“Terima kasih A24 karena telah mempercayai dua orang jenius yang konyol, sangat cerdas, dan luar biasa ini, (sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert), yang memiliki keberanian untuk menulis tentang seorang imigran yang sangat biasa, perempuan tua, ibu, anak perempuan,” katanya.

Sebelum meninggalkan panggung Golden Globe, Michelle Yeoh meneriakkan lawan mainnya di film Everything Everywhere All at Once, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis dan Ke Huy Quan. “Ini juga untuk semua bahu yang saya pijak, semua yang datang sebelum saya, yang terlihat seperti saya, dan semua yang melakukan perjalanan ini dengan saya,” kata Michelle Yeoh.

Dengan kemenangan ini, Michelle Yeoh telah mengalahkan Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (The Menu) dan Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande).

VARIETY | PEOPLE

