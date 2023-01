Menyoroti Perjalanan Karier IU sebagai Penyanyi dan Aktris Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Lee Ji Eun atau IU belakangan disoroti saat akhir tahun 2022. Media Dispatch mengabarkan, IU dan Lee Jong Suk telah berpacaran. Keduanya bertemu di Inkigayo, 10 tahun lalu. Seiring waktu pertemanan mereka menjadi romansa.

Perjalanan karier IU

IU lahir pada 16 Mei 1993 di Seoul, Korea Selatan. Sejak kecil, IU sangat berminat mengejar karier di industri hiburan. Ia mulai mengikuti kelas akting. Namun, selama menempuh sekolah menengahnya, IU menemukan minatnya untuk menyanyi dan menjadi seorang penyanyi setelah penampilannya di kompetisi olahraga sekolahnya. Ia pernah mencoba 20 audisi, tapi gagal sehingga ia berlatih di Good Entertainment.

Pada 2007, ia menandatangani kontrak dengan LOEN Entertainment sebagai trainee. Pada 2008, ketika berusia 15 tahun, ia memulai debutnya menjadi penyanyi dengan single Lost Child dalam EP Lost and Found. Pada 2010, ia merilis single berjudul Good Day dan menghabiskan lima pekan berturut-turut di puncak Tangga Lagu Digital Gaon Korea Selatan. Pada 2019, lagu ini pun menduduki peringkat nomor satu di daftar 100 Greatest K-Pop Songs of the 2010s di Billboard, seperti dilansir Billboard.

Baca: Agensi Mengkonfirmasi Laporan Dispatch, Lee Jong Suk dan IU Resmi Berpacaran, dari Sahabat Jadi Cinta

Karier IU dalam bernyanyi semakin meningkat, karena ia memberikan kontrol yang lebih kreatif untuk musiknya. Hal itu tertuang dalam album Chat-Shire yang sekaligus menandai pertama kalinya ia sebagai satu-satunya penulis lirik di albumnya sendiri.

Pada 2017, ia merilis album studio keempat IU, Palette dan menjadi yang pertama mencapai nomor satu di chart World Album Billboard. Ia telah dimasukkan lima kali dalam sepuluh besar daftar tahunan Korea Power Celebrity majalah Forbes sejak 2012 dan mencapai peringkat puncak nomor tiga tahun itu. Pada 2014, Billboard mengakui IU sebagai pemimpin sepanjang masa dari K-pop Hot 100 dengan lagu nomor satu terbanyak dan artis dengan pekan terbanyak di posisi nomor satu di chart.

IU pun secara konsisten mempertahankan dominasinya di tangga musik Korea Selatan. Eight menjadi single pertamanya yang mencapai nomor satu di Billboard World Digital Song Sales.

IU telah menjajal dunia akting dan menjadi pembawa acara radio dan televisi. Mengikuti peran pendukungnya dalam drama remaja Dream High (2011) dan penampilan kecil di beberapa serial televisi, seperti You Are the Best! (2013), The Producers (2015), dan My Sister (2018). Pada 2019, ia membintangi Hotel del Luna yang membawanya masuk nominasi Best Actress kedua kalinya di Baeksang Arts Awards. Pada 2022, IU membintangi film Broker karya Hirokazu Kore-eda bersama Song Kang-ho, Bae Doona, dan Gang Dong-won.

Baca: Pasangan Superstar Baru Korea, Lee Jong Suk - IU Lewatkan Natal di Nagoya, Sudah 4 Bulan Berkencan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.