Profil Tao Tsuchiya Pemeran Usagi dalam Alice in Borderland, Misao dalam Rurouni Kenshin

TEMPO.CO, Jakarta - Alice in Borderland Season 1 yang dirilis pada akhir 2020 menjadi film thriller Jepang dengan mengisahkan segelintir orang asing diadu satu sama lain dalam serangkaian permainan.

Serial ini pun berhasil mencapai 10 Teratas Netflix di lebih dari 40 negara. Kini, baru saja Alice in Borderland Season 2 tayang yang dirilis pada 22 Desember 2022. Serial yang berdasarkan manga ini akan memiliki delapan episode, sama seperti musim pertama, seperti dikutip Collider.

Tidak hanya alur cerita yang membuat penonton penasaran dan tidak jarang mendebarkan jantung, kelihaian para aktor dan aktris dalam memainkan perannya pun sangat menakjubkan. Salah satunya adalah pemeran Yuzuha Usagi yang dimainkan oleh Tao Tsuchiya. Usagi adalah seorang perempuan yang memiliki kelebihan berupa kekuatan. Akibatnya, arena permainan yang selalu ia pilih berhubungan dengan kelebihan tersebut agar ia dapat memenangkannya. Namun, sudahkah mengetahui bagaimana profil Usagi, Tao Tsuchiya dalam dunia nyata?

Profil Tao Tsuchiya

Tao Tsuchiya yang lahir pada 3 Februari 1995 adalah seorang aktris, model, penari, penulis lirik, dan penyanyi Jepang. Tsuchiya memiliki seorang kakak perempuan bernama Honoka yang merupakan seorang model dan juga adik laki-laki bernama Shimba Tsuchiya, seorang aktor. Ia memulai kariernya dalam dunia model pada 2000-an. Lalu, ia merambah dalam dunia seni peran pada 2008 dengan memulai debutnya melalui film Tokyo Sonata. Kemudian, ia semakin banyak memainkan beberapa film ataupun serial televisi.

Pada 2012, ia berhasil memerankan Makimachi Misao dalam serial film Rurouni Kenshin. Dari sini, namanya perlahan melambung. Tiga tahun kemudian, di antara 2.020 wanita yang mengikuti audisi untuk peran Mare Tsumura dalam serial drama pagi Mare, Tsuchiya berhasil terpilih, seperti diberitakan dalam oricon.co.jp.

Selanjutnya, pada 2017, ia berperan sebagai Mai Nakahara dalam The 8-Year Engagement. Satu tahun kemudian, Tsuchiya tampil dalam produksi teater di lima kota dengan empat negara berbeda di seluruh dunia. Produksinya merupakan adaptasi dari manga Pluto. Ia memainkan dua karakter utama, yaitu seorang gadis cyborg kecil bernama Uran dan seorang wanita cyborg bernama Helena.

Tsuchiya juga pernah berperan sebagai Koharu The Cinderella Addiction pada 2021 yang sebelumnya beperan sebagai Usagi melalui Alice in Borderland. Ia adalah salah satu dari sedikit aktris di Jepang yang dapat melakukan aksi-aksi bela dirinya melalui Rurouni Kenshin dan serial Netflix populer, Alice in Borderland.

Selain lihai memainkan suatu peran, Tsuchiya juga memiliki kemampuan mengolah suara. Buktinya, ia berhasil mengeluarkan beberapa singles miliknya, yaitu sebagai berikut:

1. Flicies (2017)

2. Anniversary (2018) duet bersama Tatumi Kitamura

3. Lead Your Partner (2021)

4. Umbrella (2021)

5. You Got Friends (2021)

6. Rules (2022)

Berkat kegigihannya dalam berkarier, ia berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Pemain Alice in Borderland ini berhasil memenangkan kategori Newcomer of the Year dalam 39th Japan Academy Film Prixe dan 40 th Elan d’or Awards. Lalu, pada 2021, ia masuk kategori Best Actress dalam 3rd Asia Content Awards. Pada tahun ini, Tao Tsuchiya berhasil masuk kategori Best Actress dalam 112th The Television Drama Academy Award, seperti dilansir thetv.jp.

RACHEL FARAHDIBA R

Baca juga: Gara-gara Squid Game, Pelanggan Netflix Lirik Serial Jepang Alice ini Borderland

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.