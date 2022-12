Daftar Film dan Serial Terbaru Netflix Desember 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut libur akhir tahun, Netflix menghadirkan banyak film dan serial terbaru yang mulai tayang Desember 2022. Termasuk film Indonesia berjudul The Big 4, serial Alice in Borderland: Season 2, Glass Onion: A Knives Out Mystery yang dibintangi oleh Daniel Craig, hingga Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part 2.

Berikut rekomendasi film dan serial baru Netflix Indonesia edisi Desember 2022.

1. The Big 4

Bersiaplah untuk mengikuti reuni keluarga yang paling meledak-ledak di The Big 4 yang akan tayang pada 15 Desember. Merupakan film komedi laga pertama dari sutradara ternama Timo Tjahjanto, The Big 4 bercerita tentang empat pensiunan pembunuh bayaran yang kembali beraksi saat mereka bertemu dengan polisi yang patuh dan bertekad untuk melacak seorang pembunuh yang lihai.

2. Alice in Borderland: Season 2

Para penggemar dapat kembali mengikuti aksi Arisu (Kento Yamazaki) dan Usagi (Tao Tsuchiya) dalam Alice in Borderland: Season 2. Akan tayang pada 22 Desember, kali ini mereka terlibat dalam permainan yang lebih mematikan dan dunia yang tampak lebih kejam. Tapi akankah Arisu dapat kembali ke dunia nyata dan apakah ini sepadan dengan segala yang hilang dari hidupnya?

3. Glass Onion: A Knives Out Mystery

Glass Onion: A Knives Out Mystery. Dok. Netflix

Glass Onion: A Knives Out Mystery yang mulai tayang pada 23 Desember akan mengajak penonton menjalani petualangan tak ada duanya. Detektif ternama Benoit Blanc (Daniel Craig) pergi ke Yunani untuk menguak berlapis-lapis misteri yang mewarnai sejumlah tersangka baru.

4. Sayap-sayap Patah

Kala kekerasan pecah di sebuah pusat tahanan, seorang petugas polisi bertempur melawan para tahanan bersenjata saat istrinya bersalin tanpanya. Terinspirasi kisah nyata. Dibintangi Nicholas Saputra, Ariel Tatum, dan Poppy Sovia, film ini akan tayang 8 Desember 2022.

Tayangan Korea

5. Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part 2

Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part 1. Dok. Netflix.

Para perampok mengambil alih gedung percetakan uang di Korea yang bersatu. Polisi harus menghentikan upaya mereka dan mengungkap otak di balik pencurian sembari menjamin keselamatan sandera. Serial Korea ini akan tayang 9 Desember 2022.

6. Alchemy of Souls: Season 1 Part 2

Alchemy of Souls: Season 1 Part 2. Dok. Netflix

Jang Uk menjadi pemburu pengalih jiwa saat seorang perempuan yang terpenjara di rumahnya sendiri meminta bantuan agar bisa bebas. Drama Korea yang mempertemukan Lee Jae Wook, Hwang Min Hyun, dan Arin ini akan tayang 10 Desember 2022.

7. Trolley

Tragedi membuat hidup seorang istri anggota DPR yang tadinya tertutup menjadi perhatian publik. Ia juga dituntut untuk berhadapan dengan sejumlah rahasia keluarga dan masa lalunya yang kelam. Dibintangi Park Hee Soon, Kim Hyun Joo, dan Kim Mu Yeol serial ini akan tayang pada 19 Desember 2022.

8. The Interest of Love

Empat laki-laki dan perempuan yang bekerja di sebuah bank terlibat dalam hubungan asmara rumit sembari mencari tahu sejauh mana mereka bertekad mengejar cinta. Serial ini dibintangi Yoo Yeon Seok, Moon Ga Young, dan Keum Sae Rok.

9. The Glory

Song Hye Kyo dalam drama Korea The Glory. Dok. Netflix

Seorang wanita dengan masa kecil yang penuh rasa sakit dan kekerasan melakukan pembalasan dendam yang direncanakan dengan cermat. Tayang 30 Desember 2022, ini merupakan drama Korea terbaru Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, dan Lim Ji Yeon.

Tayangan Akhir Tahun

10. Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery

Detektif senior Terry Seattle (Will Arnett) kembali dan menghadapi kasus yang rumit. Bersama dua bintang tamu pesohor, Jason Bateman dan Maya Rudolph, ia menjalani misi untuk mencari tahu siapa yang membunuh Sinterklas. Namun Jason Bateman dan Maya Rudolph sama-sama tidak diberi naskah dan sama sekali tidak tahu jalan ceritanya.

Bersama Terry Seattle (dan segala kejutan yang menanti), mereka harus berimprovisasi memecahkan misteri ini dan menebak nama sang pembunuh. Tayangan ini diangkat dari serial BBC3 Murder in Successville buatan Tiger Aspect Productions dan Shiny Button Productions yang memenangkan penghargaan BAFTA. Netflix Comedy Special ini akan tayang 15 Desember 2022.

11. Emily in Paris: Season 3

Cuplikan film Emily in Paris Season 3. Dok. Netflix

Satu tahun setelah pindah ke Paris demi pekerjaan impian, Emily tiba di persimpangan karier dan asmara. Ia harus mengambil pilihan yang akan mempengaruhi masa depannya. Masih dibintangi Lily Collins, Ashley Park, dan Lucas Bravo, serial ini mulai tayang 21 Desember 2022.

Selain film dan serial di atas, Netflix juga akan menghadirkan berbagai pilihan film karya sutradara ternama, genre sci-fi dan fantasi, anime, keluarga, reality show dan lain-lain. Berikut beberapa di antaranya:

Tayangan Karya Sutradara Ternama : Grindhouse: Death Proof, Guillermo del Toro’s Pinocchio, dan White Noise

Tayangan Anime : JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN Episodes 25-38 The Final Episodes, Gudetama: An Eggcellent Adventure, dan The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1

Tayangan Keluarga : Scrooge: A Christmas Carol, Roald Dahl’s Matilda The Musical, dan Brown and Friends

Tayangan Reality Show : Dream Home Makeover: Season 4, Single’s Inferno: Season 2, dan Dance Monsters

Tayangan lain edisi Desember 2022 : The Elephant Whisperers, Sonic Prime, Summer Job, The Recruit, dan Best of Stand Up 2022

