Drama Korea The Fabulous: Mengenal Bintang Chae Soo Bin

TEMPO.CO, Jakarta - Chae Soo Bin membintangi drama Korea The Fabulous yang telah tayang sejak 23 Desember 2022 di Netflix. Chae Soo Bin sebagai pemeran utama bernama Pyo Ji Eun.

Profil Chae Soo Bin

Mengutip IMDb, sebelum The Fabulous, Chae Soo Bin banyak bermain dalam film maupun serial drama di industri hiburan Korea Selatan. Chae Soo Bin memulai debut aktingnya pada 2014. Ia membintangi film berjudul My Dictator.

Setelah itu, Chae Soo Bin mulai bermain peran dalam beberapa judul film seperti Night with a Perfect Stranger (2015), Rosebud (2019), Sweet and Sour (2021) dan The Pirates 2 (2022). Chae Soo Bin juga membintangi beberapa serial drama televisi, seperti seperti Cheer Up! (2015), Love in the Moonlight (2016), dan I’m Not The Robot (2017).

Chae Soo Bin pernah menerima penghargaan sejak debut sebagai aktris Korea Selatan. Berbagai penghargaan itu antara lain sebagai Best New Actress dalam ajang APAN Star Awards 2015 untuk aktingnya di drama House of Bluebird. Pada tahun yang sama, ia mendapat penghargaan dalam ajang KBS Drama Award sebagai Best New Actress.

Pada 2017, Chae Soo Bin kembali mendapat penghargaan dalam ajang MBC Drama Awards dalam nominasi Excellence Award, Actress in a Monday-Tuesday Drama. Ia mendapat penghargaan itu berakting dalam drama Rebel: Thief Who Stole the People. Pada 2018, Chae Soo Bin mendapat nominasi sebagai Excellence Award, Actress in a Monday-Tuesday Drama untuk Where Stars Land. Ia menerima penghargaan dalam ajang SBS Drama Awards 2018.

