Tahun Baru 2023, Ini Daftar Film Anak yang akan Tayang di Bioskop

Tidak terasa sebentar lagi akan memasuki tahun baru. Kira-kira apa saja ya film anak yang akan tayang di tahun 2023?

Berbicara mengenai dunia film, di tahun 2023 ada banyak film seru yang wajib untuk disaksikan. Bukan hanya film blockbusternya yang akan pecah, film anak di tahun 2023 juga tidak kalah menarik. Melansir dari berbagai sumber, berikut daftar film anak yang akan tayang pada tahun 2023, diantaranya:

1. Wish

Film ini hadir di ulang tahun Disney yang ke-100 yang membuat film ini menjadi tontonan istimewa. Wish membawakan tema "permohonan pada bintang jatuh" seperti yang dialami banyak karakter Disney, mulai dari film Pinocchio, Lady and the Tramp, juga The Princess and the Frog.

Wish menceritakan petualangan epik Putri Asha dan kambingnya Valentino dari Kerajaan Rosas di antara bintang-bintang melalui berbagai dunia untuk membantu menyelamatkan rakyatnya. Wish mengisahkan mengenai Asha dari kerajaan ajaib bernama Rosas yang memiliki sifat optimis dan peduli pada orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika ia membuat harapan dan jawabannya dikabulkan oleh bola energi kecil yang bernama Star.

Bersama-sama mereka harus berhadapan dengan musuh yang mengerikan untuk menyelamatkan semuanya dan membuktikan bahwa ketika seorang manusia yang terkoneksi dengan keajaiban dari bintang dapat menciptakan hal-hal ajaib. Film ini akan dirilis pada tanggal 22 November 2023.

2. The Super Mario Bros. Movie

Bagi anak-anak yang gemar bermain game, khususnya game keluaran nintendo tentunya tidak asing dengan nama Super Mario Bros. Siapa yang menyangka jika tahun 2023 mendatang kita mendapatkan adaptasi Mario Bros ke dalam bentuk film animasi.

Film ini menampilkan karakter-karaker dari gamenya, mulai dari Mario, Luigi, Bowser, Peach, Toad, hingga Donkey Kong. Film Super Mario Bros ini akan mengisahkan mengenai Mario dan Luigi yang berusaha menyelamatkan Peach dari raja para Koopa, yaitu Bowser.

3. Doraemon: Nobita's Sky Utopia

Film doraemon pasti sudah tidak asing lagi. Film ini sangat banyak peminatnya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Film ini menceritakan tentang kucing gembul berwarna biru yang memiliki kantong ajaib dan selalu saja mengabulkan macam-macam impian Nobita.

Pada tahun 2023, kita akan kembali menyaksikan petualangan Nobita dan Doraemon dalam film terbaru mereka yang berjudul Doraemon: Nobita to Sora no Utopia’ atau Doraemon: Nobita's Sky Utopia.

4. Elemental

Sebuah film fitur orisinal yang sepenuhnya baru akan dirilis pada 16 Juni 2023. Film ini disutradarai oleh Sohn dan ia berbagi inspirasi pribadi di balik film tersebut sebuah kisah imigran mengejar mimpi di lingkungan yang indah di mana bahasa dan budaya datang bersama-sama.

Filmmaker memperkenalkan karakter dalam Elemental, yang berlatar di kota tempat penghuni api, air, darat, dan udara tinggal bersama. Ember merupakan wanita muda yang tangguh dan berapi-api, dan Wade adalah pria yang menyenangkan, ceria, dan cenderung santai mengikuti arus.

5. The Little Mermaid

Film The Little Mermaid menjadi salah satu live-action yang dibuat dari animasi klasik Disney. Film ini dibintangi oleh aktris Halle Bailey yang terpilih menjadi Ariel.

Karakter Ariel merupakan seorang ikan duyung bersuara merdu yang bermimpi untuk bisa menikmati kehidupan di darat. Rencananya film The Little Mermaid akan rilis pada 26 Mei 2023.

