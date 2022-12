Reborn Rich Lampaui Sky Castle sebagai Drama Korea dengan Rating Tertinggi Kedua Sepanjang Masa

TEMPO.CO, Jakarta - Reborn Rich resmi menjadi drama Korea dengan rating tertinggi kedua dalam sejarah TV kabel. Drama balas dendam fantasi yang dibintangi Song Joong Ki ini berhasil melampaui rekor Sky Castle (2018).

Menjelang pekan terakhir penayangannya, Reborn Rich melonjak ke rating pemirsa tertinggi pada Minggu, 18 Desember 2022, melansir dari Soompi. Menurut Nielsen Korea, episode terbaru dari drama tersebut mencetak rating nasional rata-rata 24,9 persen, meningkat signifikan dari episode sebelumnya pada malam sebelumnya.

Mengalahkan Sky Castle, Mendekati The World of the Married

Selama ini Sky Castle menduduki peringkat kedua sebagai drama dengan rating tertinggi sepanjang masa. Drama ini menggambarkan empat keluarga kaya raya yang terobsesi untuk memasukkan anak-anak mereka ke salah satu perguruan tinggi terbaik di Korea. Episode terakhir Sky Castle yang tayang pada 1 Februari 2019 mencapai rating nasional rata-rata tertinggi yaitu sebesar 23,8 persen.

Drama Korea Sky Castle. Dok. JTBC

Reborn Rich sekarang berada di urutan kedua setelah The World of the Married (2020), yang memegang rekor saat ini untuk rating drama tertinggi dalam sejarah jaringan kabel Korea mana pun. The World of the Married memperoleh rating nasional rata-rata 28,4 persen.

Dengan dua episode tersisa yang akan tayang pada 24 dan 25 Desember 2022, pengamat industri sangat menantikan untuk melihat seberapa tinggi Reborn Rich akan naik di pekan terakhirnya.

Sekilas tentang Reborn Rich

Ilustrasi film Reborn Rich/Viu

Reborn Rich tayang 3 kali seminggu mulai Jumat, 18 November 2022 di Viu setiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Song Joong Ki berperan sebagai karakter utama bernama Yoon Hyun Woo, seorang karyawan setia yang bekerja untuk konglomerat besar Grup Sunyang tetapi dikhianati dan dibunuh oleh perusahaannya. Dia kembali untuk menemukan dirinya bereinkarnasi dalam tubuh cucu bungsu dari kepala Grup Sunyang demi membalas dendam dan merebut semua kekayaan keluarga laknat tersebut.

Tidak hanya dibanjiri aktor dan aktris kelas atas, tapi juga ada beberapa idol K-Pop ternama yang berpartisipasi sebagai pemeran pendukung. Ada Tiffany Girls' Generation atau SNSD, Jinyoung GOT7, dan Baro B1A4.

Baca juga: Reborn Rich Jadi Drama Korea Rating Tertinggi Selama 2022, Kalahkan Extraordinary Attorney Woo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.