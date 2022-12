Harga Tiket Fan Meeting Lee Jae Wook di Jakarta Februari 2023, Paling Mahal Rp 2,6 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Jae Wook akan menyapa penggemar di Indonesia dengan menggelar 2023 Lee Jae Wook Asia Tour Fan Meeting in Jakarta. Acara fan meeting Lee Jae Wook akan digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Februari 2023 pukul 18.30 WIB.

Promotor Mecimapro (MCP) baru merilis denah tempat duduk untuk tiga kategori. Tiket akan mulai dijual pada Rabu, 21 Desember 2022 pukul 12.00 WIB untuk member MCP dan 14.00 WIB untuk umum. Tiket dapat dibeli di situs Mecimashop.com dan Tiket.com.

"[Pengumuman] FAN MEETING TUR ASIA LEE JAE WOOK 2023 DI JAKARTA - Rencana Tempat Duduk Resmi ," tulis Mecimapro di Instagram pada Senin, 19 Desember 2022.

Harga tiket fan meeting Lee Jae Wook di Jakarta:



Blue - Rp 2.600.000 (numbered seating)

Green - Rp 1.800.000 (numbered seating)

Yellow - Rp 1.200.000 (free seating)

Seluruh kategori akan mendapatkan benefit berupa Hi-Bye Session dengan Lee Jae Wook. Harga tiket yang tertera sudah termasuk pajak dan tidak termasuk biaya admin.

Denah tempat duduk dan harga tiket fan meeting Lee Jae Wook di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Februari 2023. Foto: Instagram/@mecimapro

Khusus member MCP dapat membeli MCP Package yang terdiri dari tiket kategori Blue, group photo session, dan exclusive laminated pass for group photo session. Satu member hanya dapat membeli sebanyak satu tiket. Member yang dapat melakukan pembelian melalui MCP adalah member yang terdaftar pada MCP Membership 2023. Tiket dan benefit hanya dapat digunakan oleh pemilik tiket dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.

Profil Singkat Lee Jae Wook

Lee Jae Wook merupakan aktor kelahiran Korea Selatan, 10 Mei 1998. Ia memulai kariernya pada 2018 lewat drama Memories of the Alhambra sebagai pemeran pendukung dan setahun berikutnya di film The Battle of Jangsari. Kini, Lee Jae Wook berada di bawah naungan agensi C-Jes Entertainment.

Lee Jae Wook menjadi pemeran utama di Search: WWW, Extraordinary You, dan Do Do Sol Sol La La Sol. Selain itu, ia juga membintangi When the Weather Is Fine, True Beauty, dan Move to Heaven. Baru-baru ini namanya semakin meroket berkat penampilannya di Alchemy of Souls. Drama romantis fantasi yang sudah memasuki musim kedua itu berhasil meraih rating nasional rata-rata 6,7 persen pada Sabtu, 10 Desember 2022.

