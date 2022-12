Vonis Ringan Doni Salmanan Dibanding Indra Kenz, Hotman Paris: di Mana Hukum?

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara senior, Hotman Paris kembali mempertanyakan hukuman ringan yang dijatuhkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Doni Salmanan, kemarin. Ia mengunggah video pernyataannya di halaman Instagramnya, Jumat, 16 Desember 2022.

"Heboh, vonis Doni Salmanan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung. Doni Salmanan hanya divonis sangat ringan, cuma empat tahun dan juga katanya tidak dihukum membayar ganti rugi, hartanya tidak disita, katanya," ujar Hotman memulai pernyataannya.

Hotman Paris Bandingkan Putusan terhadap Indra Kenz

Hotman menuturkan, putusan ini berbeda jauh yang diterima Indra Kenz, yang juga tersangkut perkara penipuan investasi. Indra Kenz divonis 10 tahun penjara dan hartanya dirampas negara.

"Indra Kenz dihukum jauh lebih berat dan hartanya disita untuk negara. Perkara sama, sejenis tapi berbeda pertimbangan hukum. Berbeda alasan hukumnya. Ada apa ini," kata Hotman. Ia merasa janggal dengan putusan itu lantaran dalam perkara yang sama ada perbedaan hukuman.

Hotman Paris Pertanyakan Keadilan

Menurut Hotman, dengan vonis 4 tahun penjara, Doni cukup menjalaninya 2/3 masa hukuman, sudah bisa bebas bersyarat. "Artinya, sesudah dijalani 2 tahun 3 bulan, dia bisa bebas bersyarat. Bahkan 2 tahun 3 bulan pun bisa berkurang dengan remisi-remisi hari besar keagamaan. Jadi sekitar dua tahun dengan uang yang dia raup begitu banyak, wooo it's beautiful life for him dan di mana kamu hukum. Di mana, apa yang terjadi pada negeri ini," ujarnya

Hotman selanjutnya mengunggah infografis yang dibuat sebuah media nasional untuk membandingkan hukuman yang diberikan majelis hakim kepada Fakarich, Indra Kenz, dan Doni Salmanan. Ketiganya memiliki pokok perkara yang sama, yakni penipuan investasi. Fakarich dihukum 10 tahun penjara begitu juga dengan Indra Kenz. Adapun Doni hanya 4 tahun penjara. Fakarich dan Doni mendapatkan hukuman denda Rp 1 miliar dan bisa diganti tambahan kurungan 6 bulan penjara jika tidak mau membayar. Adapun Indra didenda Rp 6 miliar atau tambahan kurungan 10 bulan.

Selain mengunggah foto infografis, Hotman juga mengunggah video yang memperlihatkan seorang pria mengomentari putusan itu. "Hari ini pada heboh karena vonis Doni cuma 4 tahun pada tuntutan jaksa 13 tahun, teman-teman. Dalam sejarang investasi bodong itu, tuntutan 13 tahun hakim memutuskan 4 tahun, wadidaw teman-teman, hakimnya ini jos," kata pria itu.

Hotman Paris Tunggu Mahkamah Agung

Oleh Hotman, video itu ditambahi keterangan bahwa persoalan ini harus menajdi perhatian Mahkamah Agung. "Mari kita amati, apakah pimpinan Mahkamah Agung akan melakukan mutari hakim? Nangis aku, nasib negeriku ini," tulisnya.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap Doni Salmanan dalam kasus penipuan investasi Quotex memang terbilang ringan. Dengan jumlah korban terbanyak dibandingkan Fakarich dan Indra Kenz, yakni 173 orang, putusan itu membuat marah. Bahkan jaksa pun langsung mengajukan banding.

