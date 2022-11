TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Aaron Carter ditemukan meninggal di bathtub kamar mandi rumahnya di Lancaster California, Amerika Serikat pada Sabtu, 5 November 2022 waktu setempat. Adik dari Nick Carter, anggota Backstreet Boys ini meninggal dalam usia 34 tahun.

Kabar meninggalnya Aaron Carter telah dikonfirmasi oleh Taylor Helgeson, perwakilannya di Big Umbrella Management.

Alejandra Parra, wakil Sheriff County Los Angeles, membenarkan bahwa petugas menerima panggilan 911 pukul 10:58 pagi mengenai kematian yang mencurigakan di kediaman Carter di blok 42000 Valley Vista Drive. Parra mengatakan "seseorang yang meninggal" ditemukan di rumah, tetapi identitasnya belum dikonfirmasi saat itu. Mereka dihubungi oleh penjaga rumah, yang telah menemukan mayatnya, kata departemen sheriff kepada Daily Mail.

Penyidik telah dikirim ke tempat kejadian, tetapi tidak ada informasi atau bukti kecurangan saat ini. Layanan darurat telah terlihat di luar rumah Aaron Carter yang telah ditutup dengan garis polisi.

Memulai Karier sebagai Penyanyi Cilik

Aaron Carter mulai terkenal sebagai bintang cilik, pertama sebagai penyanyi dan kemudian sebagai aktor dalam film dan acara televisi. Kariernya dalam industri musik dimulai dengan mendapatkan kontrak rekaman setelah menjadi penyanyi pembuka untuk Backstreet Boys pada 1997. Album studio debutnya, yang menampilkan lagu hit Crush on You, meraih emas pada Desember 1997, meluncurkannya menjadi sorotan di usia muda.

Album kedua Aaron Carter, Aaron's Party (Come and Get It), dirilis pada 2000. Menampilkan lagu-lagu hit seperti That's How I Beat Shaq dan I Want Candy, album ini meraih triple-platinum. Ia mulai tampil menjadi tamu di Nickelodeon hingga Disney Channel, dan juga sempat tampil sebagai artis pembuka di beberapa konser untuk Britney Spears dan Backstreet Boys.

Nick dan Aaron Carter. AP/Matt Sayles

Dua album lagi menyusul, Oh Aaron pada 2001 dan Another Earthquake! pada 2002. Aaron Carter juga membintangi bersama saudara-saudaranya dalam serial realitas berumur pendek House of Carters di E! dan membintangi sebagai Jojo dalam produksi Broadway Seussical the Musical.

Aaron Carter kemudian muncul sebagai kontestan di Musim 9 dari Dancing With the Stars. Dia kembali ke musik pada 2016 dengan single Fool's Gold sebelum merilis album kelimanya, Love, pada 2018.

Perjuangkan Hak Asuh Anak

Kehidupan Aaron Carter menjadi sorotan media beberapa tahun lalu. Ia sempat ditangkap polisi karena menyetir dalam keadaan tak sadar karena pengaruh ganja pada 15 Juni 2017 lalu. Pacarnya, Madison Parker, yang malam itu bersamanya, juga ikut ditangkap. Aaron Carter mengaku didiagnosis dengan berbagai masalah kesehatan mental pada 2019.

Pada September lalu, Aaron Carter mendaftar di rehabilitasi untuk kelima kalinya dengan harapan mendapatkan kembali hak asuh putranya yang saat itu berusia 10 bulan, Prince. Dia dan mantan tunangannya, Melanie Martin, kehilangan hak asuh karena kekerasan dalam rumah tangga dan masalah narkoba.

“Saya memutuskan untuk mendaftarkan diri ke program itu. Ini akan menjadi kali kelima saya di rehabilitasi, terutama untuk mengurus aftercare," katanya saat itu. “Tidak kambuh. Saya belum kambuh ... itu hanya pemicu yang besar saat ini bagi saya. Anda tahu, jadi, saya hanya, saya ingin anak saya kembali.”

Aaron Carter lahir pada 7 Desember 1987 di Tampa, Fla., Aaron Carter tumbuh bersama kakak laki-lakinya, Nick, serta tiga saudara perempuan, Angel, B.J. dan Leslie. Aaron Carter meninggalkan seorang putra bernama Prince.

VARIETY | DAILY MAIL

