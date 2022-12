Menunggu Aksi Park Seo Joon Adu Akting dengan Brie Larson di Film The Marvels

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini ramai peryataan yang menyebut aktor kenamaan Korea Selatan, Park Seo Joon dikonfirmasi akan terlibat dalam salah satu film terbaru Marvel, yakni The Marvels. Pada film tersebut, Park akan beradu akting dengan sejumlah aktor lainnya seperti Brie Larson, Iman Vellani, dan Teyonah Parris.

Ini menjadikannya aktor ketiga Korea Selatan yang bermain di film produksi Marvel setelah Claudia Kim di Avengers: Age of Ultron dan Ma Dong Seok di Eternals. Meski demikian, belum diumumkan peran apa yang akan diisi Park. The Marvels sendiri dijadwalkan tayang pada Juli 2023 mendatang.

Profil Park Seo Joon

Mengutip dari berbagai sumber, Park Seo Joon kelahiran 16 Desember 1988 di Seoul, Korea Selatan. Ia dikenal lewat perannya di sejumlah serial drama korea seperti Hwarang: The Poet Warrior Youth, She Was Pretty, What's Wrong with Secretary Kim, Fight for My Way, hingga Itaewon Class.

Usai menyelesaikan wajib militernya pada 2010, Park memulai debutnya di dunia hiburan dengan tampil di video klip lagu ‘I Remember’ dari musisi kondang korea Bang Yong-guk. Setelah itu, ia mulai merajut karier di dunia akting lewat peran pendukung di drama televisi Dream High 2 (2012), Pots of Gold (2013), dan One Warm Word (2013). Ia mendapatkan peran utama pertamanya dalam A Witch’s Love (2014). Ia juga pernah menjadi pembawa acara Music Bank dari 2013 hingga 2015.

Namanya semakin melambung kala membintangi drama Kill Me, Heal Me dan She Was Pretty pada 2015. Pada 2016, drama rilisan KBS2, yakni Fight for My Way di mana yang melibatkan Park sebagai Ko Dong-man, menjadi hit besar di Korea Selatan dan menduduki peringkat teratas dalam kurun waktu yang lama.

Selain The Marvels, proyek Park Seo Joon lainnya yang akan tayang adalah Dream yang dijadwalkan rilis pada akhir 2022 ini dan Concrete Utopia yang belum diumumkan jadwal penayangannya.

HATTA MUARABAGJA

